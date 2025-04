I cani di Enrico Mentana al supermercato

Enrico Mentana, noto giornalista italiano, è stato recentemente visto fare la spesa al supermercato con i suoi cani nel carrello, un gesto che ha suscitato diverse polemiche sui social media. Sebbene portare gli animali domestici a fare la spesa possa sembrare un’azione quotidiana, data la notorietà di Mentana, il suo comportamento ha sollevato questioni riguardo all’igiene e alla sicurezza. Infatti, secondo la legge, non è vietato portare i cani nei supermercati se vengano seguite determinate norme di sicurezza e igiene, e ciò che generalmente provoca polemiche è la presenza di personaggi pubblici in situazioni comuni.

Dopo che Mentana ha pubblicato una foto dei suoi Cavalier King nel carrello, alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto, sollevando preoccupazioni sull’igiene. Mentana ha prontamente risposto spiegando che il carrello non era destinato a trasportare generi alimentari o bambini, ma solo i suoi animali domestici, accettando che in alcuni negozi ci siano specifiche regole per l’ingresso degli animali.

Secondo la normativa europea, l’accesso agli animali è vietato in luoghi dove si preparano o servono cibi, ma ci sono eccezioni se non c’è rischio di contaminazione. I supermercati possono anche avere carrelli speciali per animali. Portare con sé gli animali durante la spesa permette di evitare che si sentano soli e abbandonati. Pertanto, se si rispettano le regole, portare i cani con sé nel supermercato può essere una pratica accettabile e condivisibile.