I cani di Chernobyl sono differenti da ogni altro cane al mondo

Una ricerca su 300 cani di Chernobyl ha rivelato differenze significative rispetto agli altri cani nel mondo. Dopo l’esplosione della centrale nucleare nel 1986, le zone circostanti sono rimaste disabitate e i cani di razza mista che sono sopravvissuti sono stati isolati per generazioni. Negli anni successivi, la zona ha cominciato ad essere ripopolata da ricercatori e turisti, permettendo studi sul comportamento e le mutazioni genetiche dei cani rimasti.

Le indagini condotte principalmente a partire dal 2017 hanno identificato modifiche nel genoma di questi cani, causate dalle radiazioni. Tuttavia, non solo le mutazioni genetiche hanno contribuito a questa diversità; il loro isolamento e la necessità di sopravvivere li hanno spinti a riprodursi tra piccoli gruppi familiari. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue per comprendere come le radiazioni abbiano impattato il loro DNA nel tempo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Science Advance”.

I cani di Chernobyl, considerati tra i più “diversi”, hanno ereditato caratteristiche che li distinguono dagli altri cani. La loro sopravvivenza è stata difficile, in un ambiente ostile, portandoli a mantenere un patrimonio genetico ridotto a causa della riproduzione tra parenti. È emerso che più si approccia alla zona dell’esplosione, più i cani tendono a condividere gruppi familiari. I ricercatori hanno confermato la presenza di almeno tre grandi gruppi familiari, evidenziando un impoverimento genetico come conseguenza della necessità di evitare l’estinzione.

La ricerca ha messo in luce la resilienza di questi animali, i quali, nonostante le difficoltà, continuano a esistere in un habitat così problematico. Concludendo, i cani di Chernobyl rappresentano un esempio unico di adattamento e diversità, influenzati non solo dalle radiazioni, ma anche dalle loro condizioni di vita, che li hanno costretti a evolversi in modi specifici per sopravvivere.