I Cani: Date dei Concerti nei Club e Informazioni sui Biglietti

Dopo l’uscita dell’album “post mortem”, i Cani hanno annunciato il loro ritorno dal vivo nei club italiani. Il tour, organizzato da DNA concerti, partirà il 1° novembre 2025 dall’Estragon di Bologna e si concluderà l’11 dicembre alla Casa della Musica di Napoli. Durante questo periodo, la band si esibirà in diverse città, creando un’ottima opportunità per i fan di assistere ai loro concerti. Le date confermate sono:

– 01/11/2025 – Bologna, Estragon

– 11/11/2025 – Padova, Gran Teatro Geox

– 14/11/2025 – Roma, Atlantico

– 23/11/2025 – Milano, Alcatraz

– 30/11/2025 – Venaria (TO), Teatro Concordia

– 03/12/2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

– 06/12/2025 – Molfetta (BA), Eremo Club

– 10/12/2025 – Napoli, Casa della Musica

I biglietti per il tour sono disponibili per l’acquisto. I fan della band possono dunque prepararsi per una serie di concerti emozionanti e attesi.