I cani capiscono più di quanto pensiamo e ci rispondono: una scoperta

I cani comprendono più di quanto pensiamo, non solo in base al tono di voce, ma anche alle parole che utilizziamo. Una recente scoperta scientifica ha rivelato che interagire con il proprio animale domestico ha effetti positivi sulla salute sia dell’umano che del cane, grazie alla liberazione di ossitocina, l’ormone dell’amore, durante la comunicazione. Parlarci aiuta a dare concretezza anche ai problemi, trasformando il cane in una sorta di analista sempre disponibile. Uno studio condotto da ricercatori delle Università di Sussex, Lincoln e Saint-Etienne ha dimostrato che i cani comprendono meglio le parole quando ci si rivolge a loro con un tono di voce monotono e privo di emozioni.

Contrariamente a quanto si credeva, non è necessario usare un tono enfatico per catturare la loro attenzione; i cani rispondono bene anche a un modo di parlare meno enfatizzato. Gli esperimenti hanno mostrato che i cani riescono a capire e ad eseguire i comandi dei loro proprietari anche quando questi non esprimono entusiasmo. Ciò contraddice l’idea diffusa che sia necessario parlare loro come a dei bambini, ad alta voce e con enfasi.

Inoltre, esistono parole che i cani comprendono meglio di altre, ed è interessante comunicare con loro per esplorare questo aspetto. È consigliato mantenere un linguaggio chiaro e uniforme all’interno della famiglia per evitare confusione, mescolando un po’ di emozione nella voce, che può rendere la comunicazione più efficace e stimolante sia per il cane che per il conduttore.