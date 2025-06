I cani capiscono le emozioni umane tramite il battito

Uno studio dell’Università di Jyväskylä, in Finlandia, ha dimostrato che i cani e i loro proprietari condividono una connessione profonda, percependo le emozioni l’uno dell’altro attraverso la frequenza cardiaca. I ricercatori hanno scoperto che, durante interazioni quotidiane come coccole o gioco, il battito cardiaco di cani e umani tende a sincronizzarsi. Quando il proprietario è tranquillo, anche il cane mostra un ritmo cardiaco regolare, segno di una co-modulazione emotiva, che indica una vera sintonia oltre a gesture e toni di voce.

Lo studio ha coinvolto 30 coppie di cani e proprietari, con razze note per il loro forte legame con l’uomo, come Pastori e Retriever. I partecipanti indossavano monitor per la frequenza cardiaca, permettendo di osservare la sincronizzazione nei momenti di calma e relax. I risultati hanno rivelato che la presenza e lo stato d’animo del padrone influiscono sul benessere del cane, creando una comunicazione non verbale tra le due specie.

Questa scoperta suggerisce che i cani non solo percepiscono le emozioni dei loro proprietari, ma anche che il conforto e la presenza di un cane possono contribuire al benessere emotivo dell’umano. La relazione tra uomo e cane si arricchisce, favorendo una maggiore empatia, rendendo entrambi più felici e meno stressati, evidenziando un legame profondo e silenzioso.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it