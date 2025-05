I Candidati Principali per la Guida del Vaticano: Il Futuro Papa tra di Loro

Il conclave per l’elezione del nuovo Papa, successore di Francesco, non è ancora iniziato, ma già si fanno i nomi di alcuni candidati prominenti. Fra di loro, tre italiani spiccano: Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa e Matteo Maria Zuppi. Vi sono anche nominativi da altre nazioni europee e da continenti con una forte presenza cristiana.

Anders Arborelius, primo cardinale svedese, ha un passato luterano e si è convertito al cattolicesimo. Jean Marc Aveline, arcivescovo metropolita di Marsiglia, è noto per il suo impegno nel dialogo interreligioso. Ambongo Besungu è un conservatore che ha criticato le aperture di Francesco verso la comunità LGBT.

Peter Erdo è considerato l’anti-Bergoglio, proveniente da un contesto tradizionalista e conservatore. Mario Grech, maltese, è un dialogante progressista, a cui Francesco ha affidato il sinodo.

Pietro Parolin ha giocato un ruolo chiave nell’accordo storico tra Vaticano e Cina. Pierbattista Pizzaballa, patriarca dei latini, è noto per la sua capacità di dialogo in Terra Santa e per il suo ruolo nel risanare i debiti dell’Università di Madaba. Luis Antonio Tagle, filippino, è un papabile dal 2013, con un’idea di Chiesa fresca e moderna. Infine, Matteo Zuppi, uomo di fiducia di Francesco, è attivamente coinvolto nel sociale e rappresenta la continuità con il pontefice uscente.

Questi candidati, con le loro diverse esperienze e approcci, potrebbero influenzare notevolmente il futuro della Chiesa e del suo ruolo nel mondo.