i candidati al Best New Artist

Gli artisti in nomination nella categoria Best New Artist dei Grammy 2023: chi sono i “rivali” dei Måneskin.

I Måneskin sono pronti a fare la storia. Dal 15 novembre hanno ottenuto ufficialmente la loro prima nomination ai Grammy Awards, gli Oscar della musica, il più importante premio musicale al mondo. Sono in lizza nella categoria Best New Artist, quella dedicata ai migliori emergenti. Un riconoscimento importantissimo per la loro carriera, che dimostra quanto il successo non sia frutto solo di un caso, ma invece di meriti grandi e di un indubbio talento. Ma chi sono gli artisti che proveranno a contendergli questo premio? Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sugli altri candidati al Grammy per il miglior artista emergente dell’anno.

Maneskin

Chi è Anitta

Partiamo da Anitta, la più famosa anche nel nostro Paese. Al secolo Larissa de Macedo Machado, è una cantante, attrice e ballerina classe 1993, proveniente da Rio de Janeiro. Nella sua carriera ha già avuto modo di collaborare con star come Madonna, Major Lazer, Maluma, Ricky Martin e anche il nostro Fred De Palma. Di seguito il video della sua Envolver:

Leggi anche -> Chi è Anitta, la superstar brasiliana che ha duettato con Fred De Palma

Chi è Omar Apollo

Classe 1997, Omar Apolonio Velasco, questo il vero nome Omar Apollo, è un cantante americano salito alla ribalta mondiale con l’album Ivory del 2022, contenente il brano Evergreen, diventato virale su TikTok e in grado di entrare nella classifica Billboard Hot 100:

Chi sono Domi & JD Beck

Forse i più bizzarri tra gli artisti in lizza, Domi & JD Beck sono un duo composto da Domitille Degalle, 22 anni, e James Dennis Beck, 19 anni. Due talenti straordinari che sono riusciti a diventare virali non grazie alla musica trap o all’elettronica, bensì al jazz. Di seguito il video della loro Smile:

Chi è Muni Long

All’anagrafe Priscilla Renea Hamilton, Muni Long è un’artista, cantautrice e paroliera americana, classe 1988. Attiva già da diversi anni nel mondo della musica, ha raggiunto il successo nel 2022 collaborando con John Legend nel brano Honey, che le è valso nomination sia ai BET Award che agli MTV Video Music Award:

Chi è Samara Joy

Stella 22enne della musica jazz, è una sorta di erede diretta delle leggendarie Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald o Billie Eilish, la più talentuosa jazz singer della Generazione Z, già apprezzata anche in Italia, dove ha avuto modo di esibirsi. Di seguito il video di Can’t Get Out of This Mood:

Chi è Latto

Alyssa Michelle Stephens, classe 1998, è forse la rivale più “pericolosa” per Damiano e compagni in questa corsa ai Grammy, insieme forse ad Anitta. Nota per aver vinto il reality show The Rap Game, è diventata famosa già nel 2019 con il singolo Bitch from tha Souf, per poi fare il suo esordio discografico un anno dopo e arrivare al successo internazionale nel 2022 con 777. Di seguito il video di Big Energy:

Chi è Tobe Nwigwe

Tobechukwu Duben Nwigwe è un attore e rapper americano, famoso per aver recitato nella serie Mo di Netflix. Nel mondo della musica si è imposto soprattutto negli ultimi anni. Di seguito il video della sua Lord Forgive Me:

Chi è Molly Tuttle

Cantante, songwriter e anche banjista, Molly Rose Tuttle è una giovane artista, classe 1993, diventata famosa come insegnante di bluegrass, genere musicale in cui è riuscita a mettere in mostra le sue incredibili capacità tecniche grazie. Oggi è forse la miglior rappresentante della musica tradizionale americana, ed è anche stata più volte premiata come una delle migliori chitarriste al mondo. Di seguito il video della sua Crooked Tree:

Chi sono le Wet Leg

Duo musicale britannico formato nel 2019 sull’Isola di Wight da Rhian Teasdale e Hester Chambers, hanno fatto il loro debutto discografico nell’aprile 2022 raggiungendo subito il vertice delle classifiche inglesi e australiane, ed entrando anche in top 20 nella classifica americana. Di seguito il video di Wet Dream: