I Cage Warriors ritornano a Roma

I Cage Warriors tornano a Roma per la sesta volta sabato 8 marzo dalle 17 al PalaPellicone di Ostia. Nell’edizione 183, il più grande evento europeo di MMA, sono in programma 18 match, inclusi combattimenti per i titoli dei pesi gallo e medi. Cage Warriors, fondato a Londra nel 2001 e presieduto da Graham Boylan, è un’associazione irlandese di arti marziali miste da cui è partita la carriera di Conor McGregor. La manifestazione si è svolta in vari paesi, giungendo in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore con oltre 60 team affiliati.

Lorenzo Borgomeo, head coach del team Aurora MMA, esprime soddisfazione per la fiducia di Cage Warriors, sottolineando che un evento internazionale porta opportunità per realizzare derby italiani, impossibili su palcoscenici minori. “Questa è la card più bella mai realizzata in Italia”, afferma. Durante i Cage Warriors 183, l’attenzione sarà rivolta a Dario Bellandi, campione del mondo, che difenderà la sua cintura in una rivincita contro Naglis Kanišauskas. Bellandi si dichiara pronto a infiammare Roma.

Altri incontri imperdibili includono Liam Gittings, che difende il titolo mondiale dei pesi bantam-weight contro Alessandro Giordano, e Giuseppe Mastrogiacomo contro l’inglese Aiden Lee nella categoria dei pesi piuma. Sono attesi anche derby italiani, come quelli tra Gianluca Scottoli e Simone d’Anna, Florian Doskya e Davide Scarano, e Dylan Hazan e Michelangelo Lupoli. Inoltre, atteso il ritorno di Giuseppe Ruggeri e il debutto di Kevin Caperna e Francesco Tumminello.