I cacatua amano la pasta, ma hanno gusti molto particolari

I cacatua, noti per i loro gusti particolari, stanno guadagnando popolarità online grazie a un video virale in cui mostrano il loro modo insolito di mangiare la pasta. Nel filmato, i cacatua delle Tanimbar (Cacatua goffiniana) intingono la pasta in yogurt ai mirtilli prima di mangiarla, un comportamento considerato complesso e osservato solo negli esseri umani e in altri primati. La scoperta è stata documentata in uno studio pubblicato su Current Biology, dove i ricercatori hanno notato che questi pappagalli non solo scelgono di intingere il cibo, ma hanno anche delle preferenze alimentari.

Gli scienziati del Goffin Lab hanno condotto un esperimento con 18 cacatua, osservando le loro scelte per 14 giorni. Hanno notato che nove di loro hanno scelto lo yogurt ai mirtilli come condimento, suggerendo che non si trattava di una necessità meccanica, dato che non hanno utilizzato l’acqua per ammorbidire il cibo. La maggior parte delle verdure non è stata toccata, mentre la pasta è stata frequentemente intinta nello yogurt, indicando una preferenza specifica.

Questa scoperta posiziona i cacatua insieme agli esseri umani e ai primati come gli unici animali che insaporiscono il cibo prima di mangiarlo. Inoltre, il fatto che solo alcuni cacatua adottino questa strategia suggerisce una invenzione culturale piuttosto che un comportamento innato. I cacatua, oltre a questa peculiarità alimentare, sono animali di grande intelligenza, noti per la loro capacità di utilizzare strumenti per risolvere problemi e procacciarsi il cibo.