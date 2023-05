i brani più famosi della cantante

Laura Pausini è senza ombra di dubbio una delle voci femminili più belle e famose in Italia. Ecco un viaggio attraverso le sue canzoni più belle.

Quando si pensa a una cantante italiana, di certo non può che venirci in mente il nome di Laura Pausini. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, la sua, cominciata nel 1993, quando con La Solitudine trionfò a Sanremo nella sezione novità. E la sua grandezza è stata tale da renderla famosi anche in tantissimi paesi Sud Americani, traducendo i suoi brani in tantissime lingue, dal portoghese al catalano.

I migliori brani di Laura Pausini

Quasi 30 anni di carriera vogliono dire più di dieci album in studio e centinaia di successi incredibili. Ne abbiamo selezionati 5 per voi: ecco la nostra top five di Laura Pausini!

Laura Pausini

Laura Pausini: La solitudine

Non potevamo che iniziare il nostro viaggio da qui. È il 1993 e sul palco dell’Ariston sale una ragazza che dimostra un enorme talento vocale. La Solitudine, non a caso, arriverà prima quell’anno, e darà il la alla carriera di Laura. Una curiosità: anche per la stessa cantante, questa canzone resta ancora oggi una delle preferite e più importanti in assoluto. Ecco il video:

Laura Pausini: Simili

Facciamo subito un salto in avanti, al 2015, quando esce Simili, brano estratto dall’omonimo album. Quasi vent’anni dopo troviamo una Laura simile alla ragazza salita sul palco di quel Sanremo oramai lontano, ma più matura e consapevole delle proprie doti, complice probabilmente il supporto del compagno Paolo Carta. Non servono tante parole, lo dimostra la canzone. Ecco il videoclip ufficiale:

Laura Pausini: Due innamorati come noi

Una top five altalenante, la nostra, fatta di salti in avanti e ritorni indietro. Come avrete capito, ci tocca un altro tuffo nel passato, questa volta fino al 1996. È l’anno di Due innamorati come noi, canzone meravigliosa e di grande intensità, che descrive in maniera sublime l’attimo dell’innamoramento. Riascoltiamola insieme:

Laura Pausini: Strani amori

Andiamo ancora indietro di due anni, per rivivere un brano che non poteva mancare nella nostra classifica. Strani Amori esce nel 1994, soltanto un anno dopo la vittoria di Sanremo. E Laura decide di riprovarci proprio l’edizione successiva con questo brano, profondo e commovente. La canzone arriverà terza (non male) e rappresenterà l’ultima sua partecipazione al Festival. Di seguito il video ufficiale:

Laura Pausini: Invece no

Concludiamo con una vera e propria perla, una canzone che vuole raccontare il sentimento difficile che si prova quando non si è riusciti a dire tutto quello che si voleva a un proprio caro scomparso. Parliamo di Invece no, estratto dal disco del 2008 Primavera in anticipo. Un brano che Laura sente molto, e che ha scritto come dedicata alla nonna. Ecco per voi l’ultima canzone della nostra top five: