Musica

I brani di Sanremo che risuonano nel mondo: classifica top

I brani di Sanremo che risuonano nel mondo: classifica top

Il Festival della canzone italiana, istituito nel 1951, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la musica italiana, celebrando ogni anno il talento di numerosi artisti. Nel corso dei decenni, molte canzoni vincitrici hanno avuto un impatto duraturo, trasformandosi in icone della cultura musicale.

Con l’espansione delle piattaforme di streaming, il mondo musicale ha evoluto il proprio modo di essere ascoltato, consentendo anche ai brani storici di raggiungere nuove generazioni. Tra le canzoni vincitrici di Sanremo che hanno accumulato il maggior numero di stream su Spotify, due nomi spiccano: i Maneskin, con “Zitti e buoni” registrano ben 556 milioni di ascolti, seguiti da Mahmood con “Soldi”, a quota 260 milioni. Anche successi recenti come “Brividi” di Mahmood e Blanco e “Due vite” di Marco Mengoni hanno trovato ampio spazio nella classifica.

Ma non è solo il presente a brillare: molti evergreen come “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, vincitore nel 1958, continuano a riscuotere grande successo anche in un’epoca digitale, con oltre 76 milioni di stream. La versatilità della musica italiana è dimostrata dalla capacità di attrarre ascoltatori da ogni parte del mondo, evidenziando la portata internazionale del Festival.

I dati di streaming attestano una presenza significativa di giovani artisti nel panorama musicale attuale, con canzoni come “La noia” di Angelina Mango e “Balorda nostalgia” di Olly che si fanno notare tra quelle più ascoltate negli ultimi anni. La dinamica dell’industria musicale, orientata ora verso algoritmi e playlist, ha permesso ai brani più recenti di emergere rapidamente, sfidando la lunga storia di successi passati.

