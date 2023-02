i brani che accompagnano gli spot

Tutte le canzoni delle pubblicità del 2023: i brani famosi ascoltati all’interno degli spot più importanti.

Quante volte ascoltando le canzoni delle pubblicità ci siamo chiesti quale fosse il suo titolo. Spesso a decretare il successo di un brano sono infatti anche fattori esterni al mondo della musica. In anni più recenti a lanciare molte canzoni in questi anni è la spinta dei social, in particolar modo di TikTok. Ma anche le pubblicità restano ancora un veicolo importante per il successo di una canzone, magari anche di pezzi ormai datati, che trovano nuova vita proprio grazie agli spot. Lo dimostra, ad esempio, la cura con cui vengono selezionate le canzoni per gli spot diffusi durante grandi manifestazioni come Sanremo o il Super Bowl. Scopriamo insieme quali sono le canzoni protagoniste delle pubblicità nell’anno 2023.

Chitarra batteria e amplificatore

Le canzoni delle pubblicità 2023

Le canzoni continuano ad essere uno strumento efficace per attirare l’attenzione del pubblico nelle pubblicità del 2023. Gli annunci che utilizzano canzoni popolari o brani di artisti emergenti hanno dimostrato di avere un maggiore impatto rispetto a quelli senza musica. In particolare, le canzoni che trasmettono un messaggio positivo o emozionale sono le più efficaci nel catturare l’attenzione degli spettatori e nell’incoraggiare l’azione. In sintesi, la musica continua ad essere una componente fondamentale delle pubblicità, poiché può trasmettere un messaggio in modo efficace ed emozionale.

Questo l’elenco delle canzoni più importanti degli spot in rotazione nel 2023:

– Demons degli Imagine Dragons per Sky WiFi;

– cover di Io ho in mente te dell’Equipe 84 per Philadelphia;

– It’s Great to Be a Cat di Robbie Williams per Purina Felix;

– What I Am di Edie Brickell & New Bohemians per Banca Widiba;

– Brividi di Mahmood e Blanco per Spotify Sanremo;

– Moth to a Flame degli Swedish House Mafia per Black Opium;

– Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco per Costa Crociere;

– Quando quando quando di Tony Renis per Amazon Prime Video;

– Nothing Else Matters dei Metallica nella versione del coro canadese Les Voix Boréales per la Renault Austral E-Tech;

– Boombastic di Shaggy per Airbnb;

– Gossip dei Måneskin con Tom Morello per Tim;

– My Way di Frank Sinatra cantata da Clara Luciani per Armani My Way.