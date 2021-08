Lee Ryan non se la sta passando benissimo. Dopo aver fatto coming out il bel biondino ha dichiarato di non avere più un soldo, tanto da non poter pagare una multa presa l’anno scorso. Eppure il cantante di Army of Lovers potrebbe perdere un’ottima occasione per battere cassa. Il The Sun ieri ha dato per certa la notizia del ritorno dei Blue, ma senza un pezzo del gruppo.

“Secondo i documenti depositati presso la Companies House, Duncan James, Simon Webbe e Anthony Costa – hanno costituito la “Blue Blood Music LLP” l’8 luglio, diventando tutti amministratori e condividendo il controllo eguale. Si tratta di una compagnia per gestire il loro futuro tour”.

Ok, Lee non ha un soldo e non tornerà con i suoi compagni. A questo punto l’unica soluzione per fare i big money resta…

Blue star Lee Ryan says he has no money to pay driving fine due to Covid | ITV News pic.twitter.com/NBUMWdJL82 — 秀儿 (@DeniseLaughlin8) August 20, 2021

CLUELESS Bankrupt Pointless Celebrities 😳 Lee Ryan Blue Can’t Pay Speeding Fine 🤷‍♂️ How??? 👇👇👇📺👇👇👇https://t.co/u4MxXGXyzp pic.twitter.com/uMLUDL3q6k — Alex Belfield (@celebrityradio) August 21, 2021

I Blue tornano con un tour.

La news del tour non è proprio una sorpresa. Qualche mese fa Duncan ha dichiarato: “Vogliamo fare qualcosa per il nostro ventesimo anniversario, ma il lockdown ha rallentato i progetti. Era difficile incontrarci per parlare. Però abbiamo soltanto rimandato tutto. Quindi sicuramente faremo qualcosa insieme, visto che abbiamo voglia di tornare e siamo tutti ottimi amici“.

Anche una fonte vicina alla band ha confermato la reunion per i 20 anni dal primo disco. Il ventennale del gruppo musicale verrà festeggiato il prossimo novembre, ma per il tour dovremo aspettare quasi certamente la seconda metà del 2022.

Nel dubbio vi lascio con i miei due pezzi preferiti dei Blue.