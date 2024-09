I BLOSSOMS conquistano la vetta della classifica degli album nel Regno Unito

I Blossoms debuttano alla numero uno nella classifica degli album UK con il loro nuovo disco “Gary”, segnando così il loro quinto album in studio e la quarta volta che raggiungono la vetta della chart. Questo successo testimonia l’appeal duraturo della band indie rock di Stockport, che continua a conquistare il pubblico con la sua musica energica e coinvolgente.

Nella classifica degli album, altre nuove entrate includono Tom Walker con “What a Time to Be Alive, I Am”, che debutta alla numero quattro, e Jamie XX con il suo nuovo album “In Waves”, posizionatosi alla cinque. Al contrario, Katy Perry ha registrato un flop con la sua nuova uscita “143”, che è entrata in classifica solo alla sesta posizione.

Per quanto riguarda la classifica singoli, “Taste” di Sabrina Carpenter continua a mantenere la leadership alla numero uno, seguito da “Good Luck Babe” di Chappell Roan. Questa continua stabilità in vetta per Carpenter evidenzia il successo della sua musica pop, che conquista sempre più ascoltatori.

In merito ai vinili, il disco “Gary” dei Blossoms si posiziona anch’esso in cima alla classifica ufficiale degli album in vinile di questa settimana, dimostrando l’interesse crescente per il formato fisico nel mercato musicale attuale. Inoltre, il lavoro della band guida anche la classifica dei negozi di dischi, segnando una doppia vittoria in questo segmento.

In sintesi, la settimana musicale mostra un mix di conferme e sorprese: i Blossoms continuano a dominare sia nella classifica generale che in quella dei vinili, mentre nuovi artisti come Tom Walker e Jamie XX fanno il loro ingresso nella top five. D’altra parte, le sfide di Katy Perry evidenziano le difficoltà che alcuni artisti noti possono affrontare nel mantenere il successo commerciale in un panorama musicale in continua evoluzione. La predominanza di Sabrina Carpenter nella classifica dei singoli ribadisce la forza del pop contemporaneo e l’evoluzione delle preferenze del pubblico, con sempre più giovani artisti che emergono e conquistano spazi significativi.