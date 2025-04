I blitz degli ultimi giorni

Dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, Papa Francesco ha iniziato la sua convalescenza a Santa Marta dal 23 marzo, seguendo le indicazioni mediche di restare protetto al secondo piano della residenza. Le sue condizioni stanno migliorando, come dimostrano i recenti “blitz a sorpresa” che ha effettuato.

Domenica scorsa, in occasione del Giubileo del malato, si è presentato in piazza con i naselli per l’ossigeno, salutando brevemente i pellegrini. Giovedì, vestito in modo informale con un poncho e pantaloni neri da sacerdote, è andato a visitare la Basilica di San Pietro per osservare i risultati dei restauri mentre portava i naselli, evidenziando un miglioramento nella sua salute.

Il giorno dopo, ha sorpreso i presenti recandosi nella Basilica di Santa Maria Maggiore con un mazzo di rose bianche per pregare davanti all’immagine della Salus Populi Romani, in un momento che anticipava la Settimana Santa. Dalle immagini, si è notato che il Pontefice non indossava i naselli.

Stamane, Papa Francesco è tornato in piazza San Pietro su una sedia a rotelle, accompagnato dal suo infermiere e da un segretario, per salutare i fedeli al termine della messa per le Palme. Ha augurato loro una “buona Settimana Santa” e si è diretto in Basilica per pregare di fronte a diverse cappelline. Chi ha potuto interagire con lui ha riferito di trovarlo in buone condizioni.