I BLACK KEYS ritornano in Italia: due concerti estivi nel 2025 [Dettagli e Biglietti]

Il duo rock The Black Keys si esibirà in Italia nel 2025 con due concerti: il 15 luglio all’AMA Music Festival di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI) e il 16 luglio al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. L’attesa per il ritorno della band è alta, considerando che l’ultima esibizione in Italia risale a due anni fa, quando hanno suonato all’Ippodromo Snai La Maura durante gli I-Days Milano Coca Cola 2023.

Questi eventi fanno parte del tour relativo alla Trophy Edition dell’album Ohio Players, pubblicato da Nonesuch/Warner Records. Questa edizione deluxe del dodicesimo album in studio dei Black Keys include il nuovo singolo “Mi Tormenta”, realizzato in collaborazione con DannyLux. Questo brano rappresenta un passo innovativo nella carriera della band, poiché per la prima volta il frontman Dan Auerbach canta in spagnolo, affiancato dall’artista DannyLux. Tra gli altri ospiti della Trophy Edition figurano nomi illustri come Alice Cooper e Beck, che arricchiscono ulteriormente una tracklist che combina sonorità vintage e contemporanee.

Ohio Players, inizialmente pubblicato nell’aprile 2024, ha conseguito risultati notevoli, raggiungendo il primo posto nelle classifiche rock e alternative e penetrando nella top 20 delle classifiche internazionali in paesi come Regno Unito, Francia e Germania. La critica ha accolto l’album con entusiasmo, con Rolling Stone che lo ha descritto come “la più nitida raccolta di canzoni che i Keys abbiano mai realizzato”, lodando la capacità della band di mescolare diverse influenze, dal retro-rock al britpop degli anni ’90.

Per chi desiderasse partecipare ai concerti, le date sono: martedì 15 luglio 2025 a Romano d’Ezzelino (VI) presso l’AMA Music Festival e mercoledì 16 luglio 2025 a Roma all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dei Black Keys o le loro pagine social.