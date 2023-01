i Black Eyed Peas ospiti internazionali del Festival

Festival di Sanremo 2023: i Black Eyed Peas saranno ospiti d’onore nella serata dell’8 febbraio, la seconda della kermesse.

Un’altra domenica bestiale per Amadeus. Un conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha deciso di esse ancora una volta protagonista del Tg1 delle 13.30, stavolta per annunciare i primi ospiti internazionali della kermesse in questa edizione. Nomi plurimi e molto importanti, che portano sulla riviera ligure ben 6 Grammy Awards, 35 milioni di album venduti, 120 milioni di singoli in tutto il mondo, uno show da headliner al Super Bowl. Insomma, tantissimi riconoscimenti di prestigio, cui ora si aggiunge anche Sanremo. Di chi si tratta? Dei Black Eyed Peas.

I Black Eyed Peas sbarcano a Sanremo 2023

Nel giorno in cui il direttore artistico ha annunciato anche le due attesissime co-conduttrici di Sanremo, la sportiva Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini, rispettivamente madrine della serata del giovedì e del venerdì, Amadeus ha svelato anche la presenza nella serata del mercoledì dei grandi ospiti internazionali.

Amadeus

Il trio americano, capitanato ancora dal grande Will.i.am, è atteso sul palco l’8 febbraio. Sarà il grande ritorno di un ospite straniero nella kermesse, dopo che le restrizioni dovute alla pandemia avevano negli ultimi due anni impedito ad Amadeus un colpaccio a lungo accarezzato.

Chi sono i Black Eyed Peas

Formazione storica dell’hip hop e del pop americano, i Black Eyed Peas hanno raggiunto l’apice del successo a inizio anni Duemila, quando hanno lanciato lo storico singolo Where is the Love, seguito da altri grandi brani come Pump It, Shut Up, negli anni d’oro della formazione classica, con alla voce la splendida Fergie.

Dopo una fase di difficoltà attorno all’inizio degli anni Duemiladieci, e qualche cambiamento di formazione, Will, Taboo e apl.de.ap sono tornati ai vertici delle classifiche internazionali negli ultimi anni. In particolare, nell’estate 2022 hanno conquistato le radio italiane con il singolo Don’t You Worry insieme a Shakira e David Guetta: