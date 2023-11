i Biscotti morbidi con Crema al pistacchio (3 ingredienti)

I Pistacchiotti sono dei dolcetti al pistacchio golosissimi, simili a Biscotti al pistacchio ma più veloci, con solo 3 ingredienti: farina , 1 uovo e crema al pistacchio preparati con lo stesso metodo dei Nutellotti da cui copiano il nome ‘Biscotti Pistacchiotti ‘! Immaginateli morbidi con farcia cremosa dal delizioso gusto pistacchi! divinamente buoni!

Ormai tutti consocete il mio amore per i dolci al pistacchio dalla Torta soffice alla Crostata sempre morbida al Tiramisu, al cucchiaio il Rotolo farcito, riscuotono sempre un successo clamoroso!

Qualche giorno fa avevo voglia di un dolcetto al pistacchio veloce, con pochi ingredienti e senza stress ecco che sono nati i Pistacchiotti!

Per la realizzazione facilissima potete utilizzare la crema spalmabile che preferite sia quella comprata di qualunque marca sia Crema al pistacchio fatta in casa ovviamente più genuina. Non ci sono difficoltà, unica attenzione va alla cottura breve per averli morbidi seguite tutti i consigli e avere un risultato perfetto! Se volete un colore verde più brillante vi consiglio di utilizzare metà farina di pistacchi!

Perfetti per colazione, merenda, da trasportare, per l’arrivo di ospiti improvvisi o semplicemente da presentare ad un Buffet, insieme a Tartufi al cioccolato, Biscotti di frolla montata altri Pasticcini.

Ricetta Pistacchiotti

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 10 minuti 15 minuti

Ingredienti

Quantità per 25 pezzi 180 gr di crema spalmabile al pistacchio (3 – 4 cucchiai per farcire)

140 gr di farina ’00 ( oppure 70 gr di ’00 + 70 gr di farina di pistacchio se volete un colore più intenso)

1 uovo

Procedimento