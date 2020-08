Seat Music Awards 2020: i biglietti e i cantanti dello show in programma dal 2 al 5 settembre condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I Seat Music Awards 2020 sono stati annunciati ufficialmente, anche nell’anno del Coronavirus. Lo show è in programma dal 2 al 5 settembre, come ogni anno nella splendida cornice dell’Arena di Verona, pronta ad ospitare oltre 50 artisti per una festa della musica dal sapore speciale. I conduttori anche per quest’edizione saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Seat Music Awards 2020: i cantanti

Quella del 2020 sarà un’edizione molto speciale. Per la prima volta non saranno infatti i cantanti ad essere premiati, ma la loro presenza sarà dedicata infatti ai lavoratori dello spettacolo, tra le vittime economiche dell’emergenza sanitaria che ha stretto nella morsa l’Italia e il mondo intero.

concerto

I premi della musica si trasformeranno così per la prima volta in Premi dalla Musica. Un riconoscimento importante per tutti coloro che lavorano dietro le quinte e non solo. Inoltre, attraverso un numero solidale verrà raccolta una somma da offrire al fondo Covid 19 – Sosteniamo la musica di Music Innovatioin Hub, creato da Spotify e promosso dalla FIMI.

Seat Music Awards 2020: i biglietti

Per la prima volta il palco degli SMA 2020 sarà posto al centro dell’Arena di Verona, per poter offrire al pubblico presente, distanziato secondo le norme vigenti, una visione a 360°. I biglietti dello show sono in vendita dal 4 agosto 2020 online su TicketOne e dal 10 agosto nei punti vendita autorizzati.

Insomma, quella di quest’anno sarà un’edizione unica dei Music Awards, dal forte valore simbolico in un periodo durissimo per il mondo intero, e anche per l’industria musicale, come molte altre colpite da una crisi che sta costringendo tantissime persone a sacrifici importanti.