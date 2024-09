I big della tv ricordano Luca Giurato: da Simona Ventura a Mara Venier

Luca Giurato, figura di spicco della televisione italiana, ha trascorso oltre dieci anni in Rai, collaborando con importanti personalità del settore, come Mara Venier, Simona Ventura ed Eleonora Daniele. Quest’ultima, con cui ha condiviso diverse edizioni di “UnoMattina”, lo ha celebrato su Instagram, sottolineando il legame speciale che li univa: “Quanta vita insieme. Nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi, sempre con la battuta pronta”. Eleonora ha descritto come Giurato l’abbia aiutata a vedere le cose da una prospettiva diversa, rendendo il loro lavoro non solo professionale, ma anche profondamente umano e familiare.

Con un profondissimo affetto, ha ricordato che Giurato sapeva mantenere la sua credibilità anche quando commetteva lapsus, e la sua informazione era sempre di alta qualità. Si sentiva una connessione protettiva e stimolante tra loro, un rapporto raro quando si lavora in coppia. Anche Antonella Clerici e altri volti noti della televisione, come Simona Ventura, hanno reso omaggio a Giurato. Ventura, in particolare, ha condiviso ricordi di come lo avesse avuto come opinionista a “L’Isola dei Famosi”, dichiarando: “Che bei momenti che abbiamo passato insieme… Non ti dimenticherò mai!”.

La reazione dei colleghi e la loro gratitudine nei confronti di Giurato evidenziano l’impatto che ha avuto non solo nella loro carriera, ma anche nelle loro vite personali. La sua capacità di portare leggerezza e ironia in un panorama televisivo spesso serio è stata riconosciuta e apprezzata, suggerendo che ha lasciato un’eredità oltre il semplice intrattenimento.

Giurato si era ritirato dalla vita pubblica, diminuendo la sua presenza sui media, ma il suo merito nell’ambito della comunicazione rimane indelebile. Molti lo ricordano con affetto, evidenziando come fosse un maestro nella sua arte e un compagno di lavoro prezioso. Il tributo dei suoi colleghi sottolinea il vuoto che ha lasciato nel panorama televisivo italiano, ma anche la celebrazione di un uomo che ha condiviso momenti indimenticabili con chi lo ha conosciuto.