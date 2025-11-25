14.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Sport

I big del tennis italiano tornano in campo

Da stranotizie
La stagione del circuito Atp è ufficialmente conclusa con le Finals di Torino e la Coppa Davis. I principali tennisti italiani, come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, hanno deciso di prendersi una pausa di due o tre settimane per ricaricare le batterie.

Jannik Sinner, dopo aver trascorso del tempo con amici e familiari in Italia, è partito per una vacanza alle Maldive con la compagna Laila Hasanovic. Tornerà ad allenarsi a Montecarlo e successivamente si trasferirà a Dubai per la preparazione invernale. La sua prima uscita del 2026 sarà un match di esibizione in Corea del Sud, a Incheon, dove affronterà Carlos Alcaraz il 10 gennaio. Successivamente, si trasferirà a Melbourne per l’Australian Open, che si svolgerà dal 18 gennaio all’1 febbraio.

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini saranno protagonisti al Kooyong Classic, un evento di esibizione che si svolgerà a Melbourne dal 13 al 15 gennaio. Potrebbero anche partecipare all’Atp 250 di Brisbane o all’Atp 250 di Hong Kong, che si svolgeranno dal 5 all’11 gennaio.

Flavio Cobolli, invece, inizierà il 2026 rappresentando l’Italia alla United Cup, un torneo a squadre nazionali miste che si svolgerà tra Perth e Sydney dal 2 all’11 gennaio. Potrebbe anche decidere di partecipare all’Atp 250 di Adelaide o all’Atp 250 di Auckland, che si svolgeranno dal 12 al 17 gennaio.

