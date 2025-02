I benefici che pochi conoscono (forse anche tu non li sai)

Passeggiare con il cane offre numerosi benefici, spesso sottovalutati. Uscire di casa con il proprio animale, anche in condizioni climatiche avverse, può sembrare poco appetibile, ma diversi studi evidenziano come queste passeggiate siano vantaggiose non solo per il cane, ma anche per il benessere mentale e fisico del proprietario. Secondo una ricerca di Purina, l’82% dei padroni ha riferito di sentirsi meglio dopo una passeggiata con il proprio cane, un dato confermato anche dal Kennel Club che sottolinea il miglioramento dell’umore e la riduzione dello stress. Passeggiare rappresenta quindi un antidoto naturale alla sedentarietà e alle tensioni quotidiane, specialmente durante i mesi invernali.

Inoltre, camminare con il cane stimola relazioni sociali, consentendo di interagire con altri proprietari e contribuendo a creare una piccola comunità. Le “social walk”, ovvero passeggiate di gruppo, stanno guadagnando popolarità per la loro capacità di combattere la solitudine, soprattutto per chi vive da solo. Uno studio pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health evidenzia anche come queste passeggiate aiutino a raggiungere i livelli raccomandati di attività fisica, con un impatto positivo sulla salute cardiovascolare, qualità del sonno e pressione arteriosa.

In aggiunta ai benefici fisici, il tempo trascorso con il cane stimola la produzione di ossitocina, l’ormone della felicità, riducendo i livelli di cortisolo e favorendo una sensazione di calma. Per rendere le uscite ancora più piacevoli, ci sono gruppi di “dog walking sociale” che offrono escursioni e passeggiate urbane, permettendo di socializzare e far socializzare i cani. Camminare con il proprio cane è dunque un modo efficace per migliorare l’umore e rafforzare il legame con il proprio amico peloso.