I Bandita: Un Viaggio nella Musica Italiana e Oltre

La musica è un linguaggio universale capace di unire le persone, e il gruppo I Bandita incarna perfettamente questo spirito. Formata da quattro amici con una profonda passione per la musica d’autore, la band offre un’esperienza autentica e coinvolgente.

I Bandita reinterpretano brani di celebri cantautori italiani come Rino Gaetano, Adriano Celentano, Cesare Cremonini, Pino Daniele ed Edoardo Bennato, portando sul palco storie e atmosfere uniche. Ma la loro musica non si limita all’Italia; il gruppo include nel proprio repertorio anche brani di artisti internazionali come Ed Sheeran, Elton John, Elvis Presley e Frank Sinatra. Tale amalgama di influssi crea un mix di nostalgia e modernità, rendendo ogni esibizione un momento speciale.

La formazione dei Bandita comprende Carlo Palatino alla voce, Andrea Musci alla chitarra, Walter Mignogna al piano e Giovanni Cecere al cajon.

Il loro prossimo concerto si terrà giovedì 31 luglio, con inizio alle 21:30 presso il Symposium Cafè, situato in Piazza San Francesco 6 a Crispiano (TA). Gli interessati possono prenotare un tavolo chiamando il numero 099/4005927. Il locale offre un’ampia selezione di cibo e bevande, inclusi panini, piatti unici, gelati e birra alla spina.

Inoltre, il Symposium Cafè ospiterà un altro evento in arrivo: Khris e Damian, per una serata di musica country, sempre a Crispiano, con ingresso libero e appuntamento fissato per le 21:30.