i bambini si sono innamorati subito

L’emozione che provano quando la vedono per la prima volta segna l’inizio della loro amicizia: i due bambini si sono innamorati subito di lei.

L’entusiasmo dimostrato da una coppia di bambini, nei giorni scorsi, ha subito attirato l’attenzione di molte persone in rete. Dopo il loro primo incontro con una socievole cagnolina di nome Sadie, i due bambini – rivelatisi i protagonisti indiscussi della clip – avrebbero deciso di non volersi più separare da lei. La reazione della coppia è stata immortalata dai loro genitori, i quali si trovavano anche loro, nel rifugio, in quel momento. Il filmato in questione è presto divenuto virale. Il fratellino e la sorellina, coprendosi il volto dall’emozione e senza dire una parola, sembrano lasciare già intendere agli utenti quale sarebbe stato, da quel momento in poi, il loro futuro.

Incontrare Sadie è stata un’emozione incredibile: i bambini si sono innamorati di lei

Nel filmato condiviso con successo da @mamashay si intravede, infatti, come uno dei due bambini abbia iniziato a socializzare – attraverso la porta a vetri del rifugio – con la cagnolina. Anche lei, nonostante sia il loro primo incontro, sembra già entusiasta di essere in loro compagnia.

Sadie aspettava da tempo che qualcuno potesse accoglierla nella propria famiglia. Con i suoi occhi azzurri e il suo manto bianco, Sadie ha immediatamente conquistato il cuore dei due bimbi che hanno voluto portarla a casa con loro.

Stando ad alcune testimonianze apparse di risposta alla virale clip sembra inoltre che i due bimbi sapessero già che avrebbero adottato Sadie. Dunque, anche a prescindere da tale consapevolezza, dopo averla vista finalmente da vicino – non sarebbero riusciti a trattenere la loro gioia .

Sadie l’emozionante incontro, poi l’adozione: ora saranno sempre insieme

Dopo la bellissima scena d’amicizia tra un Husky Siberiano e un Pastore Tedesco – documentata anch’essa recentemente su TikTok – il video dell’adozione della dolcissima Sadie non ha potuto fare a meno di emozionare migliaia di persone sul social network.

Anche dalla didascalia alla clip si evince la loro contentezza e quella dei due bimbi. “Abbiamo adottato una cagnolina in un rifugio per cani“, hanno scritto i genitori dei due bambini. La famiglia vive attualmente con altri due esemplari di Husky siberiano dal pelo bianco e ora è pronta ad accogliere la new entry in quella che sarà, a tutti gli effetti, “sua nuova casa per sempre“.