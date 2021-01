Ieri pomeriggio Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno passato più di un’ora a convincere Andrea Zenga ad aprirsi ad un eventuale incontro con suo padre Walter. Tra i tanti goffi tentativi di spingere il coinquilino ad accettare una possibile visita del papà al GF Vip, Zelletta si è anche messo a parlare dell’importanza di avere un padre nella propria vita.

“Un bambino ha bisogno di entrambi, ha la mamma e il papà nella crescita. Ok che non hai mai avuto un padre, ma non è vero che non ti è mancato qualcosa. Serve un papà e una mamma. Pensa solo se vai a una festa, tutti hanno il papà e la mamma e tu torni a casa e hai solo la mamma. Non sminuiamo l’importanza della mamma e del papà. Il bambino di questo ha bisogno, è così per natura. Ho capito che dici che ci sono cose peggiori e problemi più gravi, ma la famiglia ha il suo valore e non sminuiamola”.

Dello stesso parere dell’amico anche Pierpaolo Pretelli: “Anche secondo me un figlio ha bisogno di entrambi. A livello di natura umana c’è il padre e la madre. Anche mio figlio, ok che siamo separati però dice sempre ‘il papà e la mamma’. Alla fine è tutta una questione di natura“.

Andrea Zenga però ha bacchettato i due ragazzi: “Ho un concetto un po’ diverso. Io di lui non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono. […] Ma voi parlate di famiglie del Mulino Bianco, mica è sempre così. Non è vero, non mi è mancato proprio nulla, ho avuto tutto l’amore che mi serviva. Poi non ho avuto mai un padre quindi non mi può mancare. Ci sono milioni di cose peggiori credetemi“.

Apprezzabile il gesto di cercare di aiutare un “amico”, ma Pier e Comod Croccantino con la loro psicologia spicciola hanno fatto più danni di un elefante in una cristalleria. Per certe cose servirebbe proprio Kween Mary, che con la sua caramella in bocca, i ragionamenti lucidi e il tono di voce rilassante riuscirebbe a far cambiare idea a chiunque, o quasi…



PS: i bambini hanno bisogno di tanto amore e di persone che li educhino e passino il giusto tempo con loro. Uomini e Donne è il titolo di un programma, basta così.