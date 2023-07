I 9 vipponi dell’ultimo GFVip che hanno inciso musica: tutti i loro video

All’interno del cast dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’erano numerosi vipponi cantanti e nessuno gli ha mai dato la giusta importanza.

Oltre Wilma Goich e Riccardo Fogli prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia avevano fatto musica anche Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia e Carolina Marconi. E dato che so che volete recuperare tutti i loro video, vi agevolo. Non querelatemi.













Al termine del reality anche altri tre vipponi si sono chiusi in sala di registrazione: sto parlando di Sarah Altobello con Pullula, Edoardo Donnamaria con Il Cielo Stanotte e Nikita Pelizon con Mojito.







Ovviamente la mia preferita è Nikita, dato che mentre canta questa strofa non posso non immaginarmi la faccia di Luca Onestini.

Dopo aver ascoltato tutte queste canzoni ho un po’ iniziato a capire la scelta di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare il Grande Fratello Vip mettendo becco sulla scelta dei vipponi.



Mojito, il testo.

E ancora un’altra volta mi perdo nei tuoi occhi

Provo a dimenticarti ma i bicchieri sono pochi

Stanotte ci riprovo, vorrei trovare un modo

Ma dimmi dove trovo un altro come te

Mordi le tue labbra tra le luci del locale

Sai che ho voglia di ballare quando sono con te

Sei onde sulla sabbia del mio corpo che ti vuole

Quindi lasciati ammirare da me

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito

Stanotte la passiamo in barca

Ma prima balliamo giù in spiaggia

Sai che ti voglio da sempre

Ma poi non capisco più niente

E sento il fuego che sale

Già ti vedo che ti piace quando indosso quel vestito lì

E dopo ti guardo così

Mordi le tue labbra tra le luci del locale

Sai che ho voglia di ballare quando sono con te

Sei onde sulla sabbia del mio corpo che ti vuole

Quindi lasciati ammirare bebe

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito

Se poi mi nascondo dentro al mio mondo

La nostra simbiosi ti porterà qui

Tra un angelo e un unicorno vivimi fino in fondo

Lasciati surfare baby

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito