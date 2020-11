Si avvicina la fine dell’anno e come sempre è tempo di classifiche. Questa volta la celebre rivista I-D ha decretato i 70 migliori comeback del pop dal 2000 ad oggi. Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift, Ariana Grande e Christina Aguilera sono nella lista con tutti i loro album (pubblicati in questi 20 anni).

Il vero sacrilegio è l’assenza della regina del pop, nemmeno un comeback di Madonna, eppure ci sono quelli di Dua Lipa e Selena Gomez, con questo ho detto tutto. Altra eresia è l’aver escluso uno dei più grandi ritorni del pop, quello che ha fatto Mariah Carey con quel capolavoro di The Emancipation of Mimi. Ma poi No Tears Left To Cry sopra Gimme More?

Un messaggio per chi ha stilato questa classifica…



I comeback migliori del pop dal 200 ad oggi.

1. “Formation”, Beyoncé (2016)

2. “Bad Romance”, Lady Gaga (2009)

3. “No Tears Left to Cry”, Ariana Grande (2018)

4. “Dirrty”, Christina Aguilera (2001)

5. “Umbrella”, Rihanna ft. Jay-Z (2008)

6. “Gimme More”, Britney Spears (2007)

7. “California Gurls”, Katy Perry (2010)

8. “Don’t Start Now”, Dua Lipa (2019)

9. “Hello”, Adele (2015)

10. “What Do You Mean”, Justin Bieber (2015)

11. “We Are Never Ever Getting Back Together”, Taylor Swift (2012)

12. “We Found Love”, Rihanna (2011)

13. “Work B*tch”, Britney Spears (2013)

14. “SexyBack”, Justin Timberlake (2006)

15. “Diamonds”, Rihanna (2012)

16. “Dangerous Woman”, Ariana Grande (2017)

17. “Party in the U.S.A”, Miley Cyrus (2009)

18. “Rolling in the Deep”, Adele (2010)

19. “Blinding Lights”, The Weeknd (2019)

20. “Cardigan”, Taylor Swift (2020)

21. “Bad Liar”, Selena Gomez (2018)

22. “Only Girl (In the World)”, Rihanna (2010)

23. “thank u, next”, Ariana Grande (2018)

24. “Born This Way”, Lady Gaga (2011)

25. “Womanizer”, Britney Spears (2008)

26. “Never Really Over”, Katy Perry (2019)

27. “Shake It Off”, Taylor Swift (2014)

28. “Oops… I Did it Again”, Britney Spears (2004)

29. “I Can’t Feel My Face”, The Weeknd (2018)

30. “Midnight Sky”, Miley Cyrus (2020)

31. “Obsessed”, Mariah Carey (2009)

32. “Good for You”, Selena Gomez (2015)

33. “We Can’t Stop”, Miley Cyrus (2013)

34. “Russian Roulette”, Rihanna (2009)

35. “Deja Vu”, Beyoncé (2006)

36. “Locked Out of Heaven”, Bruno Mars (2012)

37. “Problem (feat. Iggy Azalea)”, Ariana Grande (2014)

38. “Ain’t No Other Man”, Christina Aguilera (2006)

39. “Focus”, Ariana Grande (2015)

40. “24k Magic”, Bruno Mars (2016)

41. “If I Were A Boy”, Beyonce (2008)

42. “Love Story”, Taylor Swift (2008)

43. “Work (feat. Drake)”, Rihanna (2016)

44. “Run the World (Girls)”, Beyoncé (2011)

45. “I’m A Slave 4 U”, Britney Spears (2001)

46. “Stupid Love”, Lady Gaga (2020)

47. “7 Things”, Miley Cyrus (2008)

48. “Touch My Body”, Mariah Carey (2008)

49. “Applause”, Lady Gaga (2013)

50. “XO”, Beyoncé (2013)

51. “Positions”, Ariana Grande (2020)

52. “Malibu”, Miley Cyrus (2017)

53. “Perfect Illusion”, Lady Gaga (2016)

54. “Through the Rain”, Mariah Carey (2002)

55. “Lose You To Love Me”, Selena Gomez (2019)

56. “Roar”, Katy Perry (2013)

57. “Hold It Against Me”, Britney Spears (2011)

58. “Boyfriend”, Justin Bieber (2013)

59. “Me Against the Music (feat. Madonna)”, Britney Spears (2003)

60. “Suit & Tie”, Justin Timberlake (2013)

61. “#Beautiful”, Mariah Carey (2014)

62. “With You”, Mariah Carey (2018)

63. “Chained to the Rhythm”, Katy Perry (2017)

64. “Look What You Made Me Do”, Taylor Swift (2017)

65. “Yummy”, Justin Bieber (2020)

66. “Your Body”, Christina Aguilera (2012)

67. “Mine”, Taylor Swift (2010)

68. “Not Myself Tonight”, Christina Aguilera (2010)

69. “Make Me”, Britney Spears (2017)

70. “Accelerate”, Christina Aguilera (2018)

71. “Me! (feat. Brandon Urie)”, Taylor Swift (2019)

72. “Filthy”, Justin Timberlake (2018)

A revista I-D fez um top 72 de melhores comebacks do século 21 e incluiu todos da Britney na lista: 69. “Make Me”

59. “Me Against The Music”

57. “Hold It Against Me”

45. “I’m A Slave 4 U”

28. “Oops… I Did it Again”

25. “Womanizer”

13. “Work Bitch”

6. “Gimme More” pic.twitter.com/LhR0R88R8u — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) November 12, 2020

Selena Gomez appears THREE times on the Best pop comebacks of the 21st century so far, ranked by i-D #21. Bad Liar

#32. Good For You

#55. Lose You To Love Me pic.twitter.com/MJcehn7pbq — Selena Data (@SeIenaOnSpotify) November 12, 2020