Una scia tricolore lunga sessant’anni, che ha portato l’orgoglio dell’Italia migliore in ogni continente. Moderne ma classiche, le Frecce Tricolore continuano a testimoniare la capacità del nostro Paese di guardare avanti rimanendo fedele alla sua tradizione. Nelle esibizioni c’è l’eleganza dell’acrobazia, quella che si impose con i biplani negli anni Trenta, e l’energia dell’innovazione, con velivoli di tecnologia avanzata.

Quando il primo marzo 1961 la Pattuglia Acrobatica Nazionale venne creata sull’aeroporto di Rivolto, a pochi chilometri da Udine, l’era dei jet stava entrando a pieno regime. C’erano tante squadriglie che si sfidavano, tutte con aerei di produzione straniera. Molte sono rimaste leggendarie: il Cavallino Rampante del Quarto Stormo, i Getti Tonanti del Quinto, Le Tigri Bianche del 51mo, i Diavoli Rossi del Sesto, i Lancieri Neri della Seconda Aerobrigata. Spingevano caccia rustici e potenti come l’F86 Sabre o l’F84 Thunderjet ai limiti della manovrabilità, coordinandosi in una sincronia fatta di sguardi e sensazioni: non c’erano apparati elettronici che aiutassero i piloti, tutto era questione d’esperienza e preparazione. Ci volevano “manico e testa”: la prima è l’abilità alla cloche; la seconda è la capacità volare in formazione, ala contro ala. Le stesse acrobazie che un tempo si facevano con aeroplani ad elica, toccando al massimo i trecento chilometri orari, adesso venivano eseguite a velocità doppie o ancora di più.

(ansa)

Le Frecce Tricolori sono state il nostro primo team nazionale, destinato a portare la competizione nel confronto di stile con la storica Patrouille de France e con le Red Arrows britanniche. Dopo due anni è arrivato anche un jet tutto italiano: il Fiat G-91, un cacciabombardiere piccolo e grintoso che ha segnato un successo d’export internazionale. Il programma degli show si è arricchito e consolidato. In tutto dieci aerei, uno dei quali nell’impegnativo ruolo di solista: si esibisce catturando l’attenzione mentre il resto della formazione si ricompatta, alternando danze nell’aria ad arrampicate verticali in cui poi sembra cadere giù come un peso inerte. La figura più celebre è la “bomba”: nove velivoli si lanciano in picchiata dall’alto, aprendosi in un’esplosione di fumi, e il solista invece dal basso si infila esattamente nel centro. È una prova di coordinamento eccezionale: fu inventata quasi un secolo fa, con biplani di legno e tela, le Frecce oggi la ripetono con la potenza dei reattori.

Frecce Tricolori in cielo a Firenze, folla e addio rispetto delle distanze Covid



Dal 1982 volano su un’altra macchina italiana, l’Aermacchi MB-339, in una versione modificata per le esigenze della Pattuglia e più volte aggiornata. Per avere un’idea di quanto siano ammirate basta citare un episodio. Dieci anni fa gli Emirati Arabi hanno insistito per costituire una loro squadra acrobatica e la volevano esattamente identica alle Frecce Tricolori. Ma l’MB-339 era fuori produzione. Allora ne hanno comprati dieci usati, dismessi dall’Aeronautica Militare, facendoli completamente ricostruire. Poi hanno mandato i piloti ad addestrarsi con i maestri italiani a Rivolto. E così sono decollati gli “Al Fursan”, i Cavalieri: anche la livrea è simile, solo che in nero e oro. E i loro fumi ripropongono la bandiera nazionale emiratina, che è bianca-rossa-verde con in più l’aggiunta del nero.

Le Frecce stanno però per cambiare. Tra pochi mesi arriveranno i primi Leonardo T-345, l’ultimo velivolo d’addestramento progettato nel nostro Paese e discendente da una storia antica, quella della SIAI Marchetti. A bordo per la prima volta ci saranno schermi digitali e comandi Fly-By-Wire: l’aereo non sarà più guidato da leve meccaniche ma dagli impulsi elettronici. Per i piloti però non cambierà granché: “manico” e “testa” resteranno sempre più importanti di qualsiasi congegno hi-tech.

A Rivolto il cinquantesimo compleanno è stato festeggiato in maniera solenne: una grande manifestazione, con le migliori pattuglie del mondo. Ai 300 mila spettatori venivano diffuse in diretta le comunicazioni radio tra i piloti che davano gli ordini per le manovre: le urla festose dei britannici, lo stile quasi sinfonico dei francesi, la sintesi degli italiani che “sentono” il volo e hanno bisogno di poche parole. Anche per il sessantesimo si era pensato di dare vita a uno show esemplare, ma la pandemia lo ha reso impossibile. Pure nell’anno del Covid, però, le Frecce hanno tenuto fede alla loro missione: i sorvoli sulle città deserte durante il lockdown della scorsa primavera, con il cielo che si tingeva di tricolore e il rombo che animava le strade spente, sono state un messaggio di speranza. Una poesia volante per alzare la testa e ricominciare a guardare oltre.