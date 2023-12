I 6 vip italiani che hanno fatto coming out nel 2023

Il 2023 sta per volgere al termine e nel corso di questi 12 mesi 6 celebrità italiane hanno deciso di gettare la maschera e di fare coming out. Sei piccoli passi verso una civiltà più inclusiva.

Il più famoso ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità è stato probabilmente Federico Fashion Style, imprenditore e volto televisivo di enorme successo. Real Time, Rai, Mediaset: è apparso ovunque. Lo ha fatto a Verissimo da Silvia Toffanin. “Sono gay e l’ho sempre saputo. L’ho tenuto dentro di me soltanto perché sono nato e cresciuto con l’idea della famiglia modello, mamma e papà. Quando poi alla fine anche due papà, due mamme, possono dare lo stesso amore“. Un altro famosissimo è stato il cantante Virginio, vincitore di un’edizione passata di Amici, ex volto di Tale & Quale Show e pure musicista di successo. A domanda diretta (“scusi la franchezza: mi sta dicendo che è gay?“), il cantante è stato chiaro e Vanity Fair ha detto: “Sì, ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato. Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti”.

Sempre dall’universo di Amici anche Francesco Mariottini ha fatto coming out presentando sui social il proprio compagno. “Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni“, ha scritto Francesco. “Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in vita mia, che cattura le anime con la sua macchina fotografica. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme“. Tra i tag inseriti spiccano #loveislove e #loveyou.

Lo scorso ottobre fra le pagine del Corriere della Sera ha fatto coming out pure Arturo Brachetti, celebre attore e illusionista. “Negli anni ‘70-’80 la sessualità era molto più libera di adesso e tutti abbiamo sperimentato un po’ tutto, quindi anche io ho avuto delle relazioni sia di qua che di là”.

A loro quattro si aggiungono due donne: l’attrice Claudia Pandolfi e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.