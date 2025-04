I 6 felini con le caratteristiche più adatte

Le razze di gatti più adatte per la Pet Therapy sono poche, ma sono sicuramente in grado di fornire un grande aiuto. Nonostante l’idea comune che i gatti siano troppo indipendenti, la loro compagnia offre numerosi benefici per la salute. La zooterapia, che include la terapia con gli animali, ha dimostrato di stimolare le difese immunitarie e favorire la guarigione, sia fisica che psicologica. I gatti possono ridurre lo stress, rallentare il battito cardiaco e rilassare la muscolatura.

Le principali razze feline idonee alla Pet Therapy includono il Certosino, noto per la sua dolcezza e pazienza, e l’Europeo, molto diffuso e tranquillo, con necessità di cure basilari. Il gatto Siberiano, grosso e giocherellone, è particolarmente adatto grazie al suo manto idrorepellente che lo rende anallergico. In aggiunta, il Siamese è facile da addestrare e socievole, anche se selettivo nelle sue interazioni. Il Persiano, pur essendo famoso per il suo pelo, è adatto a persone più tranquille, permettendo momenti di relax e compagnia. Infine, il Maine Coon, noto per la sua pazienza e affetto, è tollerante e non mostra resistenza agli stimoli esterni.

In sintesi, i gatti hanno un potenziale notevole nella terapia per migliorare il benessere emotivo e fisico di pazienti di ogni età. La loro presenza può arricchire la vita di chi soffre, dimostrando che anche gli animali più indipendenti possono svolgere un ruolo terapeutico significativo.