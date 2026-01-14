10.7 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Viaggi

I 52 posti da visitare nel 2026

Da stranotizie
I 52 posti da visitare nel 2026

Il New York Times ha pubblicato la lista dei “52 Places to go”, che include destinazioni di tutto il mondo, dalle città in piena rinascita culturale alle aree naturali spettacolari e sostenibili. La lista comprende anche esperienze fuori dal comune, come trekking su sentieri remoti e festival tradizionali, e destinazioni ‘foodies’ emergenti.

Tra le città in piena rinascita culturale, ci sono Varsavia, che si sta reinventando come polo culturale contemporaneo, e Los Angeles, che sta sorgendo con nuovi musei e spazi artistici. Anche Poblenou a Barcellona è un esempio di rigenerazione urbana.

La lista include anche eventi imperdibili e momenti storici, come le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti a Philadelphia e in Massachusetts, e l’eclissi solare totale in Islanda, che non si ripeterà per secoli. Inoltre, ci sono destinazioni spettacolari e meno affollate, come la Penisola Osa in Costa Rica e l’Alaska, che spiccano per la loro bellezza naturale e l’attenzione alla conservazione.

L’Italia è presente con tre destinazioni d’eccellenza: Breuil-Cervinia, che sta sorgendo con un nuovo fascino glamour, Assisi, che celebra l’800º anniversario della morte di San Francesco, e Genova, che è sotto i riflettori grazie al completamento del progetto Waterfront di Levante.

La lista comprende anche altre destinazioni, come la Spagna, l’Australia e il Giappone, che sono presenti con due voci ciascuno. La Francia, invece, è assente dalla lista. Gli Stati Uniti sono il Paese più rappresentato, con un totale di 14 voci.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina Valtellina: ricette per il benessere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.