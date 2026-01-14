I 52 posti da visitare nel 2026

Il New York Times ha pubblicato la lista dei “52 Places to go”, che include destinazioni di tutto il mondo, dalle città in piena rinascita culturale alle aree naturali spettacolari e sostenibili. La lista comprende anche esperienze fuori dal comune, come trekking su sentieri remoti e festival tradizionali, e destinazioni ‘foodies’ emergenti.

Tra le città in piena rinascita culturale, ci sono Varsavia, che si sta reinventando come polo culturale contemporaneo, e Los Angeles, che sta sorgendo con nuovi musei e spazi artistici. Anche Poblenou a Barcellona è un esempio di rigenerazione urbana.

La lista include anche eventi imperdibili e momenti storici, come le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti a Philadelphia e in Massachusetts, e l’eclissi solare totale in Islanda, che non si ripeterà per secoli. Inoltre, ci sono destinazioni spettacolari e meno affollate, come la Penisola Osa in Costa Rica e l’Alaska, che spiccano per la loro bellezza naturale e l’attenzione alla conservazione.

L’Italia è presente con tre destinazioni d’eccellenza: Breuil-Cervinia, che sta sorgendo con un nuovo fascino glamour, Assisi, che celebra l’800º anniversario della morte di San Francesco, e Genova, che è sotto i riflettori grazie al completamento del progetto Waterfront di Levante.

La lista comprende anche altre destinazioni, come la Spagna, l’Australia e il Giappone, che sono presenti con due voci ciascuno. La Francia, invece, è assente dalla lista. Gli Stati Uniti sono il Paese più rappresentato, con un totale di 14 voci.