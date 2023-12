I 5 comportamenti più divertenti di un cane (e i motivi per cui li ha)

Ci sono 5 comportamenti divertenti che i cani fanno sempre; ecco quali sono e i motivi che li portano a fare così.

Un cane può donare tantissima allegria se si ha in giro per casa o nel giardino. Spesso ha dei comportamenti un po’ strani e buffi, dal momento che vuole a tutti i costi attirare l’attenzione del proprio padrone.

A volte un cane ha dei comportamenti molto divertenti e li ha per un motivo ben preciso. Quindi, non accontentiamoci di osservare e di sorridere, ma cerchiamo di capirne le motivazioni.

Anche i comportamenti più simpatici hanno una spiegazione scientifica e vale la pena approfondire l’argomento per conoscere meglio il cane e per interagire con lui nel modo più opportuno.

I 5 comportamenti più divertenti del cane: perché li fa?

Cani e gatti nella loro quotidianità, soprattutto se vivono in casa a stretto contatto con le persone, possono rendersi protagonisti di momenti davvero esilaranti. Il web e tutte le piattaforme social contengono milioni di video che lo può testimoniare.

Alcuni di questi comportamenti, però, hanno una spiegazione ben precisa che gli scienziati hanno individuato e spiegato con molti dettagli e particolari. Vediamo quali sono quelli più divertenti che appartengono al cane.

1. Rigirarsi su sé stesso più volte

Il fatto di girare su sé stesso più volte un cane lo mette spesso in pratica in due occasioni: per fare i suoi bisogni e per mettersi a dormire. Questo fa parte del suo istinto e della sua natura primordiale.

Lo fa non per farci ridere, ma perché è in quel modo che lui sonda in terreno, lo prepara come vuole lui e si accerta che non ci siano pericoli in giro.

2. Mettere la testa fuori dal finestrino in auto

Quando si trova in auto, non passa poi molto tempo prima che il cane metta la testa fuori dal finestrino e il suo pelo si strusci contro il vento. Le espressioni che può assumere sono davvero strane e divertenti, ma perché non riesce a resistere dal farlo?

È una questione di odori. L’olfatto del cane è molto sviluppato e lui studia l’ambiente circostante usando il suo naso. Se lo mette contro il vento può sentire ancora meglio cosa c’è attorno in quel nuovo ambiente che lo incuriosisce tanto.

3. Scuotere un giocattolo in bocca tra i comportamenti divertenti del cane

Quante volte vi è capitato di lanciare un oggetto, il cane ve lo riporta ma poi non molla la presa e lo agita nella sua bocca?

Non è cattiveria o aggressività la sua, è proprio un gioco. Lo fa quando ha ormai addentato la sua vittima e vuole divertirsi a strattonare.

4. Si morde la coda

A volte un cane si morde la coda e da questo gesto è nato anche il famoso modo di dire. Tuttavia, spesso è solo per un eccesso di energia e di voglia di giocare, ma alcune volte potrebbe essere sintomo di malattia.

Il bisogno di mordersi la coda potrebbe avere a che fare con il fatto di avere dei parassiti che fanno male al cane e che lui cerca di togliere. Oppure, potrebbe avere dei problemi alla pelle.

5. Ululare

Il cane può ululare, esattamente come un lupo. Ma perché lo fa? Innanzitutto, il lupo è l’antenato diretto del cane. Inoltre, questo verso per loro può essere utile per diversi motivi: per segnalare un pericolo nelle vicinanze, per attirare l’attenzione del padrone, ma anche per marcare il territorio.

Non solo, può anche farlo per imitare i suoi amici cani o i suoi antenati lupi. Come vedete, quindi, le cose che ci fanno tante ridere in realtà nascondono delle motivazioni molto importanti.