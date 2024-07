I 5 buoni motivi che fanno di Monaco la destinazione perfetta per un’estate indimenticabile

Il Principato di Monaco, Best European Destination 2024 e una delle mete più affascinanti e glamour del Mediterraneo, è pronta ad accogliere i turisti di tutto il mondo e a guidarli nella scoperta delle sue meraviglie estive. Con una combinazione unica di lusso, cultura, paesaggi mozzafiato e intrattenimento, Monaco si pone l’obiettivo di regalare esperienze indimenticabili. Ogni anno, il gioiello monegasco rinnova il suo fascino con nuovi eventi, mostre – quest’anno da non perdere assolutamente Turner, the Sublime Legacy organizzata ed esposta dal Grimaldi Forum Monaco dal 6 luglio al 1° settembre – e festival che attraggono un pubblico internazionale.

Ecco i cinque buoni motivi per visitare il Principato di Monaco quest’estate:

Immergersi nelle diverse sfumature di blu: la prima reason why ci porta a Larvotto, complesso balneare che presenta le caratteristiche acque blu scintillanti del Mediterraneo e dove i monegaschi amano passare le loro giornate in spiaggia, tra una tintarella, un tuffo e una pausa pranzo. Ma il colore cristallino non si ferma a quello del mare: molti hotel del Principato vantano piscine straordinarie, come quelle del Fairmont Monte-Carlo, con una splendida vista sul mare, e del Nikki Beach, con i suoi vivaci DJ set e l’irresistibile atmosfera di festa. Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, invece, è impreziosito dalla laguna dal fondo sabbioso, unica nel suo genere in Europa. Infine, c’è l’Odyssey al Métropole Monte-Carlo, una splendida location progettata da Karl Lagerfeld, un’oasi di tranquillità nel cuore della vivace città.

Gustare la cucina d’eccellenza: la gastronomia monegasca è un viaggio nel gusto, dove i sapori di ogni angolo del mondo incontrano l’eccellenza culinaria dei più grandi chef. Il leggendario Café de Paris propone la più raffinata cucina francese in un ambiente Belle Epoque appena rinnovato; mentre l’Amazónico Monte-Carlo, inaugurato ad aprile, offre un’esperienza tropicale con la migliore cucina latino-americana in una vibrante atmosfera di festa. Sempre nel quartiere Monte-Carlo, per coloro che desiderano vivere un’esperienza iconica, il rinomato Louis XV-Alain Ducasse dell’Hôtel de Paris, con le sue tre stelle Michelin, utilizza i migliori prodotti locali, abbinati alle eccezionali annate che si trovano nelle favolose cantine dell’hotel; e per concludere il Nobu, noto brand internazionale, che negli spazi del Fairmont ha saputo reinventare la cucina giapponese con tocchi peruviani. Al Porto di Fontvieille, il Beef Bar è il posto giusto per gli amanti della carne, con piatti che promettono un’esperienza culinaria unica.

Divertirsi nelle lunghe notti estive: a Monaco non c’è niente di meglio di una serata all’aperto per entrare in modalità festa. Per un’esperienza locale, il divertimento può iniziare allaBrasserie de Monaco, per gustare uno o due bicchieri di birra artigianale prodotta direttamente dalla struttura e lasciarsi trasportare da un’atmosfera più rilassata e informale. LaNote Bleue, a Monaco-Ville, offre intrattenimento musicale dal vivo in riva al mare e il Maona Monte-Carlo, un locale festoso ed effervescente, propone un’offerta gastronomica fresca e di qualità caratterizzata da un’identità monegasca distintiva. Per gli affezionati, una tappa al classico Casino de Monte-Carlo, dove i personaggi più chic si recano per trascorrere serate indimenticabili, è d’obbligo, così come fare l’alba al Jimmy’z o al Twiga.

Vivere le migliori esperienze culturali: l’estate monegasca è ricca di eventi culturali che trasformano il Principato in un vivace polo artistico. Il Grimaldi Forum ospita ogni annoimportanti mostre estive; quest’anno riflettori puntati sul grande pittore britannico William Turner, a cui viene dedicata l’esposizione “Turner, The Sublime Legacy” in scena dal 6 luglio fino all’inizio di settembre. I visitatori del Museo Oceanografico, invece, possono immergersi nel mondo marino con un’esperienza immersiva. Parlando di musica ogni estate, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si trasferisce nel cuore della Cour d’Honneur del Palazzo del Principe, dove si esibisce in spettacoli unici; mentre per le serate animate, il Monte-Carlo Summer Festival regala esibizioni emozionanti con le più grandi star del mondo, tra cui Sam Smith, Diana Krall e Lenny Kravitz.

Cedere allo shopping sfrenato: è risaputo che Monaco è un vero paradiso per gli amanti dello shopping. Dall’abbigliamento di alta moda ai gioielli esclusivi, One Monte-Carlo e il centro commerciale Métropole Shopping Monte-Carlo promettono un’esperienza di shopping al dettaglio unica e lussuosa. Nel quartiere storico di Condamine, invece, gli edifici e i negozi colorati, il vivace mercato con una grande varietà di prodotti freschi e locali, incanta cittadini e visitatori.

Per maggiori informazioni su Monaco: https://www.visitmonaco.com/it