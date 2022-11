I 5 accessori top per il tuo cane in autunno da avere assolutamente

Cosa può servire a Fido quando passeggiate o quando siete a casa? Ecco i 5 accessori top per il cane in autunno che devi avere assolutamente.

Quando arriva l’autunno il primo pensiero di molte persone è fare il cambio stagione, in quanto le giornate si fanno più fredde e umide.

Tuttavia chi convive con un amico a quattro zampe deve, oltre che pensare a sé, pensare anche alla sua piccola palla di pelo ed effettuare un “cambio stagione” anche per Fido.

Sebbene in commercio ci siano molti accessori per i nostri amici a quattro zampe, ci sono 5 accessori per il tuo cane in autunno che non devono mai mancare in casa tua, vediamoli nel seguente articolo.

5 accessori per cani che devi assolutamente avere in autunno

L’autunno è una stagione in cui coloro che condividono la propria vita con un amico a quattro zampe devono tener presente alcuni fattori come: la pioggia, il freddo e persino le foglie che cadono.

Infatti sebbene fuori piova o faccia freddo, i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di uscire all’aperto per fare i propri bisogni. Come fare allora?

Per fare in modo che il nostro amico a quattro zampe si diverta durante le passeggiate e possa essere comunque pulito prima di rientrare in casa, ci sono 5 accessori per il cane che dovresti tenere assolutamente nella tua abitazione.

1. Asciugamano assorbente

Uno degli accessori per cani che non deve mai mancare in autunno, è l’asciugamano assorbente. Quest’ultima non solo è utile per asciugare il nostro amico a quattro zampe quando rientriamo in casa, in modo tale da non sporcare, ma è utile anche per salvaguardare la salute del nostro amico peloso.

In commercio ci sono vari asciugamani assorbenti di diverso colore e materiale, tuttavia è consigliato l’utilizzo degli asciugamani in microfibra, in quanto asciugano bene e più velocemente.

2. Coperta morbida e calda

Un altro accessorio molto utile in autunno per i nostri amici a quattro zampe, sono le coperte calde e morbide, utili quando il cane vuole riposare dopo la passeggiata.

In commercio possiamo trovare molti tipi di coperte, di qualsiasi grandezza a seconda della taglia del Fido e di qualsiasi materiale. Tuttavia è consigliato l’acquisto di coperte morbide, calde e che non si intrappolano i peli dei nostri amici a quattro zampe, in modo tale da poterla pulire facilmente.

Arriva l’autunno: il cane soffre il cambio di stagione? Consigli e curiosità

3. Guinzaglio lunghina

Per molti amici a quattro zampe uscire per strada o nel parco in autunno può essere divertente, in quanto i cani solitamente amano giocare con le foglie.

A tal proposito uno degli accessori per il cane utile in autunno è la lunghina, quest’ultima è un guinzaglio che si può allungare fino a 10 m, utili proprio per le camminate nei boschi o nei sentieri.

Tuttavia prima di utilizzare la lunghina è consigliato effettuare un percorso con un educatore cinofilo, in modo tale da imparare come tenere il cane sotto controllo anche a distanza.

4. Spazzola e cardatore

Sebbene non sia una situazione che possiamo riscontrare in tutte le razze di cani, ci sono alcuni amici pelosi che tendono a perdere molti peli in autunno, hanno la così detta muta.

Per evitare ciò è opportuno tenere sempre in casa un cardatore e una spazzola, in quanto il primo è utile per sciogliere i i nodi presenti nel manto di Fido, mentre il secondo serve a pettinare quest’ultimo. Inoltre è necessario, al momento dell’acquisto, considerare la taglia del cane e il tipo di pelo che presenta.

Spazzola per cani: come sceglierla e come usarla correttamente

5. Mantellina

Come detto in precedenza, sebbene in autunno piova è necessario portare a spasso i nostri amici a quattro zampe. Per fare ciò in commercio vi sono delle mantelline ideate proprio per i nostri amici pelosi.

Queste ultime sono utili per evitare che il cane possa inzupparsi d’acqua soprattutto se è di piccola taglia e ha molti peli. Inoltre è consigliato acquistare mantelle traspiranti e non troppo pesanti, in quanto possono dar fastidio ai nostri amici pelosi i quali non amano essere vestiti.