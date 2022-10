i 43 cantanti alle audizioni

Sanremo Giovani 2022, i cantanti alle audizioni: tutti gli artisti che si giocheranno una chance il 4 novembre.

Il gioco si fa duro anche per i ragazzi di Sanremo Giovani 2022. Sono stati svelati il 26 ottobre i cantanti che si affronteranno in una sessione molto importante di audizioni per poter ottenere la più grande chance della loro carriera fin qui: un posto tra gli otto giovani che arriveranno il 13 dicembre a giocarsi, durante la finale, la chance di poter accedere al Festival di Sanremo 2023, come accaduto lo scorso anno a Tananai, Matteo Romano e Yuman. Andiamo a scoprire chi sono questi 43 ragazzi, tra i quali non mancano volti noti dei talent, dei social e non solo…

Sanremo Giovani 2022: i cantanti già famosi

Come spesso capita non sono pochi i ragazzi provenienti dal plotone degli ex concorrenti dei talent più importanti d’Italia, a partire da a Amici. Direttamente dall’ultima edizione troviamo in lizza Aisha e il cantautore Calma, cui si aggiunge Nicol, una delle artiste che non sono riuscite lo scorso anno ad arrivare al serale.

Maria De Filippi

Dall’edizione precedente troviamo Enula, mentre da Amici 16 torna a farsi sentire Maninni, artista che non riuscì a farsi comprendere nel talent e che negli ultimi anni è ripartito come indipendente.

Passiamo a X Factor. Troviamo in lizza per un posto, e anche con i crismi del favorito, il giovane gIANMARIA, lo scorso anno arrivato al secondo posto dietro al solo Baltimora. Sempre nell’orbita del talent ci sono poi Will e Caterina. E c’è spazio anche per Michele Sechi, ex vincitore del Festival di Castrocaro, ex protagonista a The Voice e recentemente uscito ai Bootcamp a X Factor.

A questi vanno aggiunti i “perseveranti”, gli artisti che hanno già partecipato a Sanremo Giovani in passato arrivando a volte anche in finale, ma senza conquistare la vittoria. Direttamente dallo scorso anno abbiamo, ad esempio, ancora Bais. Ma ci sarà spazio anche per i Réclame, Samia e Shari, con quest’ultima che vanta già collaborazioni con Benji e Fede e anche con Salmo.

Ma i volti noti non finiscono qui. Tra gli artisti giovani che sono riusciti a imporsi grazie al successo sulle piattaforme musicali o sui social troviamo infatti Alfa, cantautore da 6 dischi di platino già conquistati, GrenBaud, idolo di Twitch, e poi Big Mama, già vista al Primo Maggio, Giuse the Lizia, Hal Quartièr e il pupillo di Fedez, Paulo.

Cantanti e canzoni alle audizioni di Sanremo Giovani 2022

Di seguito l’elenco completo con tutti gli artisti in gara:

– DiscoBranda di Aisha

– 5 minuti di Alfa

– Prenditi cura di me di Arms Around

– Profumo di Asteria

– Vuoto bestiale di Bais

– Malocchio di BigMama

– Sabato sera di Calma

– Devi starmi lontano di Capitolo Zerø

– Causa affetto di Caterina

– Parole di notte di Collettivo

– Lacrime addosso di DAG

– Questa terra di Enula

– La città che odi di gIANMARIA

– Arrogantissimo di Giovanni Toscano

– Sincera di Giuse the Lizia

– Estraneo di GrenBaud

– Aldilà di Hal Quartièr

– Alba di Iride & KTB

– Ultimo tango a Parigi di Kaze

– Mi fai sanguinare di Klaus Noir

– Semafori rossi di Malvax

– Mille porte di Maninni

– Malditè di Mida

– Uguali di Nicol

– Come te di Nuvola

– Educati a farci male di Obi

– L’anima balla di Olly

– Bilbao di Pablo

– Ti odio di Paulo

– Cena di famiglia dei Réclame

– Tutto un fake di Samia

– Non mi piace di Sarai

– Bugie nere di Sechi

– 48H di Senza cuore

– Sottoterra di Sethu

– Sotto voce di Shari

– Una lettera alla paura di Simone Panetti

– Coltello di Sina

– Morirei x te di $uicide Gvng

– Giovani di mezza età di Tutti esageratamente stronzi

– Se solo fossi di più di Uno

– Le cose più importanti di Will

– Sola di Yana C