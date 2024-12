I 4 segnali precoci dell’Alzheimer secondo il neurologo Daniel Amen: “Si manifestano decenni prima”

I segnali del morbo di Alzheimer possono manifestarsi anni prima dell’insorgere dei sintomi evidenti. Il neurologo e psichiatra Daniel Amen, in un video virale su TikTok, ha evidenziato quattro disturbi che potrebbero indicare un futuro esordio della malattia: scarsa memoria, impulsività, problemi di attenzione e sbalzi d’umore. Amen sottolinea che la demenza inizia nel cervello decenni prima della comparsa dei sintomi visibili e invita a prestare attenzione a questi segnali, suggerendo che mantenere il cervello e il corpo in forma è essenziale per preservare la salute cerebrale.

La scarsa memoria è spesso considerata una normale conseguenza dell’invecchiamento, ma Amen avverte che è opportuno monitorarla. Le persone con demenza possono avere difficoltà a ricordare eventi recenti e l’ippocampo, che conserva i ricordi, è la prima area cerebrale a essere compromessa dalla malattia. Si stima che circa l’80% di coloro che presentano gravi problemi di memoria possa affrontare ulteriori peggioramenti.

Un altro segnale preoccupante è l’impulsività. Amen spiega che una diminuzione della capacità di giudizio e di controllo delle risposte emotive può riflettere una neurodegenerazione nei lobi frontali del cervello, portando a decisioni meno lucide. I problemi di attenzione rappresentano un terzo campanello d’allarme: la difficoltà crescente nel concentrarsi su compiti che prima risultavano semplici può essere un indicatore di Alzheimer, differente dal deficit di attenzione caratteristico dell’ADHD.

Infine, gli sbalzi d’umore, in particolare una ricorrente sensazione di cattivo umore, sono un altro segnale da considerare. La depressione è correlata a un aumento del rischio di sviluppare l’Alzheimer, raddoppiando il rischio nelle donne e quadruplicandolo negli uomini. Ammesso che questi segnali possano essere indicativi di problemi più gravi, Amen consiglia di prestare particolare attenzione alla salute mentale e di contattare uno specialista qualora sorgano preoccupazioni.

In sintesi, riconoscere e affrontare precocemente questi segnali può essere cruciale per la gestione della salute cerebrale e per l’eventuale intervento tempestivo in caso di deterioramento cognitivo.