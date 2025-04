I 3 luoghi più belli di Lecce, il capolavoro barocco del Salento

Eccovi alcuni luoghi imperdibili da visitare a Lecce, soprannominata "Firenze del sud", grazie alla sua architettura barocca e alla ricca tradizione culturale ed enogastronomica.

La prima tappa è Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante della città, che presenta le tracce di epoche diverse, dall’epoca romana all’età moderna. Qui si trova l’anfiteatro romano, scoperto durante il periodo fascista, e la colonna di Sant’Oronzo, alta 29 metri, sormontata da una statua bronzea realizzata a Venezia nel 1739. La piazza è oggi un vivace ritrovo per turisti e residenti, con molti locali in cui gustare gelato e aperitivi, oltre a spettacoli di artisti di strada.

Seconda imperdibile destinazione è il Duomo di Lecce, o Cattedrale di Santa Maria Santissima Assunta. Sebbene non sia considerato il più scenografico, il Duomo ha una storia interessante, iniziando nel 1144 e assumendo il suo aspetto attuale nel 1659. La facciata barocca è in realtà quella laterale; l’ingresso principale, più discreto, si trova di fronte all’Episcopio, mantenendo uno stile romanico.

Ultima ma non meno importante è la Basilica di Santa Croce, simbolo del barocco leccese. Completata dopo un secolo di lavori, la basilica si distingue per la sua facciata ricca di dettagli ornamentali, simile a una torta imponente, e per il rosone di ispirazione romanica. La basilica celebra simbolicamente la vittoria della Cristianità, e in estate è molto frequentata per i matrimoni.