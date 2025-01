I 250 album più belli del secolo: la classifica di Rolling Stone

Se il mese scorso Billboard ha pubblicato la classifica delle migliori popstar del secolo, Rolling Stone risponde questa settimana con i 250 migliori album del 21esimo secolo. La certezza che emerge da entrambe le classifiche è la presenza di Beyoncé al primo posto. Infatti, il suo album “Lemonade” è stato scelto come il migliore album del secolo, superando opere iconiche di altre popstar come Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Katy Perry, Pink, Mariah Carey e Christina Aguilera.

Nella lista degli album di Rolling Stone, “Lemonade” guida la classifica, seguito da altri album significativi come “Kid A” dei Radiohead al secondo posto e “Blonde” di Frank Ocean al terzo. Al quarto posto c’è “Stankonia” degli OutKast, mentre al quinto troviamo “Folklore” di Taylor Swift. L’elenco include una vasta gamma di artisti e generi, riflettendo una diversità musicale del 21esimo secolo.

Tra i primi dieci, si trovano anche il quarto album di SZA, “SOS”, e il celebre “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” di Kanye West all’ottavo posto. Le classifiche evidenziano il contributo di artisti diversi, dalle superstar pop come Adele e Rihanna a innovatori come D’Angelo e Fiona Apple.

La lista è arricchita da nomi come Lana Del Rey, Missy Elliott, Bob Dylan e Billie Eilish, dimostrando la varietà e la ricchezza della musica contemporanea. Al di sotto del centesimo posto, appaiono artisti come Miley Cyrus, Dua Lipa e Shakira, con i loro rispettivi album che hanno contribuito a definire la musica degli ultimi anni.

In questo panorama musicale così vario, è chiaro che Beyoncé continua a dominare il settore non solo come popstar, ma anche come artista in grado di produrre album che risuonano fortemente nel panorama culturale. “Lemonade” è stato apprezzato sia per la sua innovazione stilistica che per i temi profondi e personali che affronta, ponendo Beyoncé come un’icona globale del secolo.

Questa classifica di Rolling Stone non solo celebra i migliori album, ma sottolinea l’impatto duraturo della musica sul nostro tempo, riflettendo le esperienze e le sfide dell’era moderna.