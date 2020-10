Sanremo Giovani 2020: i finalisti che si giocheranno l’accesso alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 durante le serate di AmaSanremo.

Sono stati diramati dalla Rai i nomi dei 20 giovani artisti che hanno conquistato le finali di Sanremo Giovani 2020. Saranno questi i talenti che si sfideranno nella nuova kermesse AmaSanremo, che deciderà la gran parte dei ragazzi ammessi tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Ecco chi sono i 20 che hanno superato questa seconda fase di selezioni.

Sanremo Giovani 2020: i finalisti

Questa la lista dei cantanti e delle canzoni ammesse alle finali:

Alioth – Titani

Avincola – Goal!

Thomas Cheval – Acqua minerale

Chico – Figli di Milano

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Galea – I nostri 20

Gaudiano – Polvere da sparo

Gavio – La mia generazione

Ginevra – Vortice

Hu – Occhi Niagara

I Desideri – Lo stesso cielo

Le Larve – Musicareoplano

M.E.R.L.O.T. – Sette volte

Murphy – Equilbrio

Nova – Giovani noi

Scrima – Se ridi

Sissi – Per farti paura

Wrongonyou – Lezioni di volo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Dei tanti ex artisti provenienti dai talent (X Factor, Amici o The Voice), non è stato selezionato nemmeno un talento. Così come non c’è l’hanno fatta né Francesco Monte, né Cara, la pupilla di Fedez.