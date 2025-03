i 14 cuccioli appena nati di orso marsicano

I 14 cuccioli di orso marsicano appena nati offrono motivi di speranza per la sopravvivenza di questa specie rara in Europa. In un momento in cui l’Europa affronta diverse crisi sociali e politiche, la nascita di questi cuccioli nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise rappresenta una buona notizia per il futuro di questo patrimonio genetico unico. Nel 2020 si era già registrato un aumento delle nascite, ma le preoccupazioni per il calo delle popolazioni di orso marsicano avevano portato gli esperti a ipotizzare un rischio di estinzione.

Nonostante il persistere di un alto tasso di mortalità tra i cuccioli, la nascita di 14 orsetti suggerisce la possibilità di un incremento della popolazione. Queste nascite rappresentano un segnale positivo pertanto è fondamentale festeggiarle. Tra le iniziative recenti del WWF c’è il progetto “Il sentiero dell’orso”, un percorso dedicato alla protezione dell’habitat dell’orso marsicano, evidenziando l’impegno per la tutela di questa specie.

Il monitoraggio dei cuccioli, effettuato seguendo il metodo Yellowstone, e un rinnovato interesse delle associazioni ambientaliste sembrano indicare un nuovo inizio per l’espansione della popolazione di orso marsicano in Italia. Le nascite di questi cuccioli, in un contesto di monitoraggio attento e impegno per la conservazione, danno quindi una nuova speranza per il futuro di questa specie in pericolo, contribuendo a rilanciare l’ottimismo riguardo la sua continuità nelle bellissime aree montane dell’Abruzzo.