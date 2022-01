Dopo aver pubblicato le classifiche dei dischi, dei singoli e dei video migliori dell’anno, adesso preparatevi a rifarvi gli occhi perché parliamo di manzi uomini. Tc Candler dal 1990 elegge le 100 donne e i 100 uomini più belli al mondo nella classifica “The most handsome face“, e qualche volta nella top 100 sono rientrati anche alcuni italiani. Questa volta però all’Italia è andata meglio del solito, visto che a finire nella celebre chart sono stati ben 5 nostri connazionali: Michele Morrone alla 25, Marcell Jacobs alla 33, Damiano David alla 37, Pietro Boselli alla 75 e Mariano Di Vaio all’81ª posizione.

THE 100 MOST HANDSOME FACES of 2021… https://t.co/D3eU0Yqvrq

— TC Candler (@tccandler) December 27, 2021