Come ogni anno il sito worldwidealbums ha stilato la classifica dei 100 album più venduti in Italia negli ultimi 12 mesi. Se nel 2019 a farla da padrone è stato Ultimo con ben 2 titoli in top 5, questa volta a dominare c’è Marracash con ‘Persona’ che ha venduto circa 108.000 copie (in realtà ufficialmente sono punti) nel 2020 e 204.000 totali. I fan di Ultimo però possono comunque festeggiare, perché l’artista anche questa volta è presente nella classifica con tutti i suoi 3 album, alla 12, alla 29, e alla 45. Il primo disco straniero è Fine Line di Harry Style alla 13, ma la vera sorpresa sono i Me Contro Te alla 10! I Me Contro Te…



La top 30 degli album più venduti.



I 100 album più venduti in Italia: artista, titolo, numeri del 2020 e cifre totali.

Dischi dalla 1 alla 25.

Marracash Persona 108095 204238

Sfera Ebbasta Famoso 105582 105582

Tha Supreme 23 6451 97417 162967

Ghali Dna 90041 90041

Gue Pequeno Mr. Fini 89169 89169

Ernia Gemelli 80461 80461

Tiziano Ferro Accetto Miracoli 80202 152670

Pinguini Tattici Nucleari Fuori Dall’hype 71499 91978

Me Contro Te Il Fantastico Mondo Dei Me Contro Te 70095 70095

Tedua Vita Vera Mixtape 64739 64739

Bloody Vinyl Bv3 58633 58633

Ultimo Colpa Delle Favole 52919 211678

Harry Styles Fine Line 51437 60314

Geolier Emanuele 51354 66896

Ligabue 7 47207 47207

Salmo Playlist 46686 278100

J.ax Reale 46308 46308

Emis Killa & Jake La Furia 17 43465 43465

Bruce Springsteen Letter To You 42312 42312

The Weeknd After Hours 41986 41986

Lazza Re Mida (+ Aurum) 41724 100746

Elodie This Is Elodie 40357 40357

Rocco Hunt Libertà 40141 72854

Claudio Baglioni In Questa Storia Che È La Mia 39060 39060

Gazzelle Punk (+ Post Punk) 38824 76566

Dischi dalla 26 alla 50

Brunori Sas Cip! 38258 38258

Machete Machete Mixtape 4 36916 145527

Achille Lauro 1969 36182 62277

Ultimo Peter Pan 36063 237729

Renato Zero Zerosettanta Vol.3 35580 35580

Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 35457 92039

Fsk Satellite Fsk Trapshit + Revenge 34311 52779

Dua Lipa Future Nostalgia 34013 34013

Lazza J 33459 33459

Ac/dc Power Up 33018 33018

Fred De Palma Uebe 32516 48310

Lady Gaga Chromatica 32288 32288

Capo Plaza 20 32276 185106

Elettra Lamborghini Twerking Queen + El Resto Es Nada 31513 55934

Renato Zero Zerosettanta Vol.2 31254 31254

Francesco Gabbani Viceversa 30876 30876

Travis Scott Astroworld 30613 63697

Lewis Capaldi Divinely Uninspired To A Hellish Extent 30507 43616

Irama Crepe Ep 29531 29531

Ultimo Pianeti 29464 132803

Diodato Che Vita Meravigliosa 28995 28995

Night Skinny Mattoni 28855 69860

Massimo Pericolo Scialla Semper 28411 61634

Gaia Genesi + Nuova Genesi 28194 28194

Pop Smoke Shoot For The Star Aim For The Moon 27419 27419

Dischi dalla 51 alla 75

Dark Polo Gang Dark Boys Club 26673 26673

Michael Buble’ Christmas 26486 372194

Gemitaiz Qvc9: Quello Che Vi Consiglio 26230 26230

Renato Zero Zerosettanta Vol.1 26097 26097

Coez Sempre Bello 26010 81587

Ketama126 Kety + Reborn 25942 37037

Sfera Ebbasta Rockstar 25901 287476

Elisa Diari Aperti (+segreti Svelati) 25613 119017

Random Montagne Russe 25407 25407

Post Malone Hollywood’s Bleeding 25232 46939

Drefgold Elo 25142 25142

Zucchero D.o.c. 24227 57699

Pink Floyd The Dark Side Of The Moon + Remastered + Boxset (Dal 2000) 23898 642775

Alfa & Yanomi Before Wanderlust 23701 26921

Benji & Fede Good Vibes 22536 45837

Negramaro Contatto 22198 22198

Eminem Music To Be Murdered By 21837 21837

Bts Map Of The Soul: 7 20952 20952

Ed Sheeran ÷ 20380 323217

Nitro Garbage 20008 20008

Gemitaiz & Madman Scatola Nera 19799 62950

Carl Brave Coraggio 19388 19388

Achille Lauro 1990 19409 19409

Pinguini Tattici Nucleari Ahia! Ep 19000 19000

Franco 126 Stanza Singola 18986 51011

album dalla 76 alla 100.

Shiva Routine 18856 18856

Pink Floyd The Wall + Remastered (Dal 2009) 18691 225139

Black Eyed Peas Translation 18310 18310

Cesare Cremonini Cremonini 2c2c The Best Of 18123 54178

Luche’ Potere 18022 88909

Levante Magmamemoria + Mmxx 17615 28922

Marco Mengoni Atlantico + Tour 17584 170536

Gli Psicologi Millennium Bug 17463 17463

Ernia 68 + 68 Till The End 17430 63227

Lady Gaga & Bradley Cooper A Star Is Born 17214 91546

Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta 17047 130909

Mina Fossati Mina & Ivano Fossati 17010 60618

Gigi D’alessio Buongiorno 16982 16982

Coez Faccio Un Casino 16878 180067

Carl Brave Notti Brave + Doppio Cd (Escluso After) 16871 104019

Ed Sheeran No.6 Collaborations Project 16687 47562

Vasco Rossi Vasco Nonstop Live 16352 39363

Nirvana Nevermind (Dal 2015) 16107 93606

Gemitaiz Davide 15871 130130

Bts Be 15441 15441

Fsk Satellite Padre Figlio E Spirito 15147 15147

Carl Brave X Franco 126 Polaroid 15068 114346

Justin Bieber Changes 15009 15009

Dani Faiv Scusate 14627 14627

Tedua Mowgli 14400 100879