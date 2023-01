I 10 videogiochi più attesi del 2023

L’anno appena iniziato sarà molto più ricco di uscite rispetto al 2022, che pure è stato generoso con i gamer (qui la nostra top 10 dei migliori videogiochi dell’anno concluso). Quest’anno vedranno la luce molti titoli che sono stati rimandati più volte, a causa delle difficoltà post pandemia, ma anche titoli di primo piano annunciati lo scorso anno o anche prima, e ora finalmente pronti a vedere la luce.

10. Street Fighter 6 (Capcom per PC, Xbox, PlayStation), 02.06

L’attesissimo ritorno del gioco di lotta più famoso del mondo promette di rivoluzionare la serie e far esplodere la competizione online. Il gioco arriverà su più piattaforme e con nuove modalità che permetteranno di affrontare per la prima volta una vera e propria “carriera” nel mondo di Ryu e Chun Li.

9. Lies of P (Neowiz Games per PC, Xbox, PlayStation), 2023

Si avvicina la data di uscita per il Soulslike coreano ambientato nel mondo di Pinocchio, ma in chiave adulta e dark. Un titolo che ha catturato l’attenzione di giocatori e stampa ed è stato mostrato quest’anno con grande successo nelle fiere di tutto il mondo, nel quale controllare un burattino assassino a caccia di demoni.

8. Star Wars Jedi: Survivor (Respawn Entertainment per PC, Xbox, PlayStation), 17.03

Respawn Entertainment torna a raccontarci le avventure di Cal Kestis, già protagonista di un ottimo titolo di esplorazione e combattimento. Il debutto su console di nuova generazione promette una qualità visiva eccezionale per quella che è l’uscita più attesa dell’anno per qualsiasi appassionato di Star Wars.

7. Horizon: Call of the Mountain (Firesprite e Guerrilla Games per PS VR2), 22.02

A febbraio debutta la seconda generazione di PlayStation VR, questa volta da collegare esclusivamente alla PS5. L’hardware è avanzatissimo rispetto al precedente e il titolo di punta sarà una nuova avventura legata al mondo di Horizon, da vivere interamente in prima persona all’interno del mondo di gioco.

6. Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft per PC, Xbox, PlayStation), 2023

Dopo due anni dedicati ad aggiornare Valhalla, è finalmente il momento di un Assassin’s Creed tutto nuovo nei panni di Basim, già conosciuto nello scorso episodio. Si torna in Oriente per un capitolo che strizza l’occhio alle origini della saga, forse anche con un twist nel gameplay per tornare alla vera natura stealth del gioco.

5. Starfield (Bethesda Game Studios per PC, Xbox), prima metà 2023

Il primo grande titolo di Bethesda che non arriverà su PlayStation come conseguenza dell’acquisizione da parte di Microsoft: Starfield è un immenso Elder Scrolls ambientato nello spazio, un mondo di gioco immenso destinato a diventare il piatto forte dell’offerta Xbox quest’anno.

4. Final Fantasy XVI (Square Enix per PS5), 22.06

La saga di Final Fantasy torna alle ambientazioni medievali con un episodio che porrà il focus sulle evocazioni. Il gameplay sembra decisamente diverso dal classico stile degli ultimi episodi, e pare essere molto simile ai Soulslike che vanno per la maggiore in questo momento. Resta da vedere come Square Enix coniugherà la voglia di novità con le esigenze dei fan di vecchia data.

3. Resident Evil 4 (Capcom per PC, Xbox, PlayStation), 24.03

Finalmente ci siamo: Capcom sta per dare la luce al remake in chiave moderna del quarto episodio di Resident Evil, quello che secondo molti è ancora il migliore di sempre. Si torna in Spagna con Leon Kennedy, con grafica completamente ridisegnata e nuove sequenze narrative che approfondiranno la storia originale.

2. Hogwarts Legacy (Avalanche Software per PC, Xbox, PlayStation, Switch), 10.02

Dopo numerosi rinvii arriva il gioco open world ambientato nel mondo di Harry Potter, ma più di cento anni prima. Sarà possibile scegliere l’aspetto del proprio personaggio, essere smistati nelle Case e da qui addentrarsi nelle avventure di un mondo pieno di ambientazioni diverse e una realizzazione tecnica che promette di essere la più incredibile mai vista in un gioco legato al mondo magico potteriano.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo per Switch), 12.05

Nel 2017 Breath of the Wild ha conquistato cuori e voti con lode: si trattava del miglior gioco della serie Zelda che avesse mai visto la luce, un open world smisurato che viene giocato ancora oggi. Arriva infatti il momento di tornare nei panni di link con il seguito diretto di quella avventura, un’avventura ancora più impegnativa della precedente che ci vedrà scalare i cieli.