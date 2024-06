Quali sono i format televisivi che sono stati più venduti al mondo?

A rispondere alla domanda è stato il sito BlogTvItaliana che ha realizzato un grafico sui 10 programmi televisivi che sono stati più venduti in tutto il mondo da quando sono stati inventati i format. E sì, il nostro Paese li ha comprati tutti e alcuni sono ancora in onda.

Il più venduto (vanta al 31 dicembre 2023 ben 179 versioni in tutto il mondo) è il quiz Chi Vuol Essere Milionario? che da noi ha acquistato Mediaset quando c’erano ancora le lire. Al successo lo ha portato Gerry Scotti e il prossimo anno, stando alle indiscrezioni, potrebbe tornare in onda. Segue un altro quiz, Affari Tuoi, 118 versioni in tutto il mondo fra cui quella italiana realizzata da mamma Rai. Chiude il podio Family Feud, un nome che potrebbe non dirvi niente, ma che è andato in onda su Canale 5 col titolo di Tuttinfamiglia dal 1984 al 1989 e successivamente col nome Tutti X Uno dal 1992 al 1993 sempre su Canale 5.

I 10 format tv più venduti al mondo: in Italia sono stati trasmessi tutti

Quarto posto per MasterChef, la cui versione italiana va in onda senza pause dal 2011 su Sky. Segue Got Talent, format che nel nostro paese è andato in onda in ben tre diversi broadcaster: Mediaset dal 2009 al 2013, Sky dal 2015 al 2022 e Disney+ dallo scorso anno. E infine il Grande Fratello, gioiello di Canale 5, che ha già realizzato 17 edizioni nip e 7 vip. Al settimo posto troviamo Survivor (la versione nip fu trasmessa da Italia 1, mentre L’Isola dei Famosi, adattamento di Celebrity Survivor, è stato trasmesso prima da Rai2 e poi da Canale 5).

Chiude questa classifica Ballando con le Stelle (in onda da diciotto anni su Rai1), The Voice (con tutti i vari spin off prima su Rai2 e poi su Rai1) e infine X Factor(attualmente in onda su Sky, ma con un passato su Rai2).