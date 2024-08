La nostra musica è amata in tutto il mondo: vediamo quali sono i 10 artisti italiani più ascoltati all’estero secondo Spotify.

Nel panorama della musica internazionale, gli artisti italiani stanno conquistando sempre più spazio e riconoscimenti, attraversando confini e generi musicali. Da nord a sud, l’Italia si conferma una culla di talenti, alcuni dei quali hanno superato le barriere linguistiche e culturali per imporsi sul palcoscenico mondiale. Vediamo chi sono i 10 artisti italiani più ascoltati all’estero.

Cantanti italiani più ascoltati all’estero

Al primo posto, senza alcuna sorpresa, troviamo i Maneskin. La band romana ha saputo conquistare il pubblico internazionale ed è arrivata ad ottenere vittorie importanti come il primo posto all’Eurovision Song Contest 2021. A loro favore gioca anche il fatto che i loro testi siano spesso in inglese.

Al secondo posto della classifica troviamo Il trio di produttori italiani MEDUZA che ha guadagnato fama internazionale con hit come “Piece of Your Heart” e “Lose Control“. La loro musica house ha dominato le classifiche globali, rendendoli tra i dj più richiesti nelle scene dance di tutto il mondo. Al terzo e quinto posto troviamo invece due nomi intramontabili della musica classica italiana: Ludovico Einaudi e Antonio Vivaldi.

Al quarto posto della classifica troviamo un artista che si occupa di tutt’altro genere: Gabry Ponte. Dj e produttore, Ponte è noto per il suo contributo alla musica dance italiana e internazionale grazie a successi come il brano “Blue (Da Ba Dee)” realizzato con gli Eiffel 65.

Meduza

Le ultime 5 posizioni

Al sesto posto troviamo una delle artiste più amate in tutto il mondo, i cui tour collezionano sempre numeri da record. Stiamo parlando di Laura Pausini, artista che con le sue ballate pop come “La Solitudine” e “Strani Amori” è arrivata dritta al cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Settimo Eros Ramazzotti, anche lui diventato ormai un artista simbolo della musica leggera italiana. All’ottavo posto troviamo invece un altro dj: Gigi D’Agostino famoso per hit come “L’Amour Toujours” e “Bla Bla Bla“. La sua musica techno e dance ha seguito in tutto il mondo rendendolo una figura chiave della scena musicale elettronica. Il nono posto se lo aggiudica invece un noto tenore: Andrea Bocelli.

A chiudere la classifica, un artista del tutto inaspettato, interprete di un genere totalmente diverso rispetto ai nomi fino a qui citati: il rapper Baby Gang. Noto per le sue vicende legali, è considerato uno degli artisti emergenti più interessanti della scena italiana. Con testi che riflettono le sue esperienze di vita e la realtà delle periferie, ha attirato l’attenzione non solo in Italia ma anche all’estero.