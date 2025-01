I 10 anni di Mattarella al Quirinale

“Aver cura della Repubblica per costruire il futuro” è il principio che guida il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le sue parole, pronunciate durante la rielezione nel 2022, sottolineano l’importanza del rispetto dei ruoli all’interno delle istituzioni. Mattarella, descrivendosi come un “arbitro imparziale”, ha gestito varie crisi di governo, mantenendo un equilibrio tra i poteri e rispettando la Costituzione. Spesso si è trovato al centro di polemiche politiche, ma ha ribadito che le leggi approvate dal Parlamento devono essere promulgate, indipendentemente dalla sua opinione personale.

Durante la pandemia, ha condiviso il dolore degli italiani, riconoscendo i sacrifici e le difficoltà. La sua leadership si è fatta sentire anche nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, dove ha affermato il sostegno dell’Italia per l’indipendenza ucraina e per misure severe contro la Russia. La sua visione di una governance globale incorpora il multilateralismo e la cooperazione europea, vedendo l’Unione Europea come un progetto fondamentale per la pace.

Mattarella ha evidenziato l’urgenza della pace, soprattutto alla luce del crescente numero di conflitti nel mondo. Sottolinea l’importanza di un’Europa che risponda rapidamente alle sfide internazionali e di un sistema finanziario unificato. Affrontando l’avanzamento tecnologico, ha espresso la necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale per proteggere i diritti dei cittadini.

Infine, ha esortato tutti a impegnarsi attivamente per il bene comune, sottolineando il valore della speranza e dell’inclusione, necessari per affrontare le sfide future e onorare il fondamento della Repubblica, celebrando otto decenni dalla Liberazione nel 2025.