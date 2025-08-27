Hyundai potenzia investimenti negli USA per innovazione tecnologica

Hyundai ha recentemente annunciato un incremento significativo degli investimenti negli Stati Uniti, portando il totale a 26 miliardi di dollari, rispetto ai 21 miliardi comunicati in precedenza. Questi fondi saranno dedicati a settori chiave come acciaio, automobili e robotica, in risposta alle politiche del governo americano. La notizia è stata diffusa subito dopo un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader sudcoreano.

Uno degli elementi principali del piano è la costruzione di un’acciaieria in Louisiana, con una capacità produttiva di 2,7 milioni di tonnellate all’anno. Questa struttura produrrà acciaio di alta qualità a basse emissioni di carbonio, contribuendo a creare una catena del valore integrata che unisce la produzione di acciaio, componenti e veicoli. Hyundai prevede anche di aumentare in modo significativo la sua capacità produttiva di auto negli Stati Uniti, passando da 700.000 unità a 1,2 milioni, includendo veicoli elettrici e ibridi.

Inoltre, Hyundai pianifica di costruire una fabbrica di robot negli Stati Uniti, con una capacità produttiva di 30.000 unità. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su tempi e localizzazione, l’azienda intende sviluppare un centro per la sua attività di robotica, guidata dalla controllata Boston Dynamics, specializzata nella progettazione di robot. Questa strategia punta a diversificare le operazioni di Hyundai e dimostra l’impegno del gruppo verso tecnologie innovative e sostenibili.