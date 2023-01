Descrizione prodotto

☁️ Supporto ottimale – Grazie alla schiuma in poliuretano ad alta resilienza, il materasso non perde la forma nel tempo e offre sostegno a lungo. Il lato comfort migliora la circolazione del sangue, supporta la colonna, allevia i dolori e contribuisce a eliminare i punti di pressione.

🌱 Materasso comodo e sicuro – Il materasso Comfort Plus 25 cm, il nostro modello più famoso, è realizzato in materiali e tessuti certificati Oeko-Tex. La fodera Coolsoft assicura un’aerazione ottimale e disperde il calore e l’umidità per farti trascorrere una fantastica notte di sonno.

😴 120 notti di prova gratis – Dormi sonni tranquilli grazie al periodo di prova del materasso Comfort Plus di 120 notti. Se non ti soddisfa, lo cambiamo o ti rimborsiamo completamente (consegna e reso gratis). Il tuo comfort è la nostra priorità, prenditi tutto il tempo che vuoi per fare la scelta giusta!

🐔 Marchio francese riconosciuto – Scegli Hypnia e dormi meglio: la nostra linea di materassi e topper è pensata per il tuo benessere. Siamo convinti che un sonno ristoratore sia essenziale per vivere in salute, quindi scegli subito un materasso di qualità garantito per 15 anni.

229,00 €