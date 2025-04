Hyper Portal di Michela Picchi: Glo svela una novità alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week 2025, glo, brand di Bat Italia, presenta Hyper Portal, un’esperienza sensoriale unica che unisce arte, tecnologia e creatività. Firmato dall’artista Michela Picchi, il progetto riflette il tema del Fuorisalone 2025 “Mondi Connessi” e promuove la positività attraverso la condivisione. Durante l’evento è stata anche lanciata una capsule primavera-estate in limited edition di glo e SUNS, il brand innovativo nel daywear tecnico e sporty-chic. Questa iniziativa rafforza il ruolo di glo come mecenate nell’arte e nel design, creando un viaggio straordinario per i partecipanti.