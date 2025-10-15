Hyena in Namibia: trionfo della natura in una città fantasma

Un’immagine suggestiva di un’istrice che visita i resti scheletrici di un’antica città mineraria di diamanti a Kolmanskop, in Namibia, ha vinto il premio per la migliore foto dell’anno nel concorso Wildlife Photographer of the Year.

Il prestigioso concorso, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Londra, ha ricevuto un numero record di 60.636 partecipazioni provenienti da 113 paesi. I vincitori sono stati annunciati questa settimana, con il fotografo sudafricano Wim van den Heever che ha conquistato il primo premio.

Kathy Moran, presidente della giuria, ha affermato che è significativo che questa fotografia sia stata scattata in una città fantasma. Ha descritto l’immagine come evocativa e in grado di far sentire la presenza dell’istrice nel suo ambiente naturale. Ha anche sottolineato l’interpretazione “urbana” della scena: un luogo un tempo dominato dagli esseri umani, ora abbandonato dai minatori e ripopolato dalla fauna selvatica.

Akanksha Sood Singh, membro della giuria, ha descritto la foto come una storia stratificata di perdita e resilienza, rappresentando il trionfo silenzioso della natura.

Giunto al sessantunesimo anno, il concorso continua a essere una piattaforma potente per raccontare visivamente la diversità e la complessità del mondo naturale e il legame dell’umanità con esso.

Dr. Doug Gurr, direttore del Museo di Storia Naturale, ha annunciato che l’esibizione di quest’anno presenterà una combinazione straordinaria di arte e scienza, ispirando i visitatori a diventare sostenitori del nostro pianeta. Un’esposizione delle foto vincitrici sarà inaugurata il 17 ottobre al Museo di Storia Naturale.